Liguilla AL MOMENTO: Así quedarían los partidos en busca del título con el resultado del América vs Xolos de Tijuana

Ocho clubes sueñan con el título del Torneo Apertura 2026 y parece que hay invitados que ya no los quitaran de la fase final del certamen. Tras el empate a un gol entre el Club América y los Xolos de Tijuana en partido pendiente de la jornada 7, el club de la frontera norte del país ya es séptimo de la tabla general con 21 unidades, mientras que, los pupilos de Guillermo Almada son líderes con 28 unidades, a dos de distancia de las Chivas del Guadalajara.

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De momento, Rayados de Monterrey es octavo de la tabla general con 20 unidades y marca la línea de clasificación a la liguilla del certamen nacional. Por otro lado, Gallos Blancos de Querétaro, Atlético San Luis, Santos Laguna y los Pumas de la UNAM tendrán que acelerar si quieren.

Liguilla al momento del Apertura 2026

América vs Rayados de Monterrey Cruz Azul vs Xolos de Tijuana Chivas vs Club León Atlas del Guadalajara vs Deportivo Toluca

Jornada 15 del Apertura 2026

Viernes 30 de octubre



Atlético San Luis vs Atlas — 19:00 hrs — Estadio Libertad Financiera

FC Juárez vs Querétaro — 19:00 hrs — Estadio Olímpico Benito Juárez

Puebla vs Pumas — 21:00 hrs — Estadio Cuauhtémoc

Sábado 31 de octubre



Pachuca vs Tigres — 17:00 hrs — Estadio Hidalgo

Monterrey vs Tijuana (Xolos) — 19:05 hrs — Estadio BBVA

Chivas vs Atlante — 19:07 hrs — Estadio Akron

América vs Toluca — 21:10 hrs — Estadio Banorte

Domingo 1 de noviembre



Santos Laguna vs Necaxa — 17:00 hrs — Estadio TSM / Corona

Cruz Azul vs León — 19:10 hrs — Estadio Banorte

Tendremos que estar pendientes al compromiso del Viernes Botanero entre la Franja del Puebla y los Pumas de la UNAM, partido que implica a dos conjuntos que se jugarán la vida en el Apertura 2026. Recuerda que este cotejo podrás disfrutar TOTALMENTE EN VIVO y GRATIS por la señal de TV Azteca Deportes.