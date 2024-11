La fecha de los cuartos de final en el Apertura 2024

Las Águilas del América consiguieron su boleto a la Liguilla del Apertura 2024 este jueves al vencer en penales a los Xolos de Tijuana, por lo que solo resta por definir un boleto a la ‘Fiesta Grande’ de la Liga BBVA MX, mismo que se disputará entre los de Juan Carlos Osorio y el Atlas de Beñat San José. Lo que ya se sabe son las fechas en que se llevarán a cabo los cuartos de final.

El Cruz Azul de Martín Anselmi, que finalizó como líder y estableció récord de puntos en torneos cortos, será el que se enfrente al ganador en la frontera norte del país. Por su parte, los dirigidos por André Jardine medirán fuerzas con el Toluca. Los dos duelos que ya estaban definidos desde el final de la fase regular eran el Rayados vs Pumas y el Tigres vs Atlético de San Luis.

Los celestes buscan revancha después de que el semestre pasado se quedaran cerca de levantar el título ante el América en el Estadio Azteca. mientras tanto, los de Coapa desean convertirse en el primer tricampeón de Liga BBVA MX desde que se instauraran los torneos cortos. No son los únicos candidatos serios, pues los dos equipos de la Sultana del Norte saben jugar en estas instancias, mientras los Diablos han demostrado un gran nivel.

Habrá otros que vean la fase final desde casa, tal es el caso de las Chivas, que dejaron escapar el partido ante el Atlas en el Estadio Akron. El Rebaño Sagrado vio desvanecerse la ventaja de un gol cuando una anotación en propia puerta de José Castillo y el penal de Aldo Rocha en los minutos finales le dio el pase a la visita.

Esta es la fecha en que se jugarían los cuartos del Apertura 2024

- Cruz Azul vs Atlas/Xolos: Ida: Miércoles 27 de noviembre, Vuelta: Sábado 30 de noviembre

- Toluca vs América: Ida: Miércoles 27 de noviembre, Vuelta: Sábado 30 de noviembre

- Tigres vs Atlético de San Luis: - Ida: Jueves 28 de noviembre, Vuelta: Domingo 01 de noviembre

- Rayados vs Pumas: Ida: Jueves 28 de noviembre, Vuelta: Domingo 01 de noviembre

