Lille vs Betis; dónde ver EN VIVO la Jornada 1 de la Champions League 2026

La UEFA Champions League 2026 - 2027, finalmente, ha comenzado. La Jornada 1 del torneo de clubes más importante del mundo está por iniciar, motivo por el cual no está de más conocer todo respecto al posible debut del mexicano Álvaro Fidalgo en el Lille vs Real Betis.

Champions League Barcelona vs Juventus

El Lille llega a este compromiso como uno de los equipos que se mantiene invicto en la primera división de Francia al sumar dos victorias y un empate. Por otro lado, el Real Betis suma 9 de 12 puntos posibles, por lo que pelea en la zona alta de la tabla general en la máxima categoría española.

¿Cómo le ha ido a Álvaro Fidalgo en el Real Betis?

Después de un gran inicio en donde logró tener varias titularidades consecutivas, la realidad es que el inicio de temporada ha sido complicado para Álvaro Fidalgo, pues no forma parte del cuadro titular del entrenador del Real Betis dado que este confía más en otros elementos del plantel.

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De hecho, durante un tiempo se habló de la posibilidad de que Álvaro Fidalgo abandonara el Betis a fin de tener más minutos en el campo; sin embargo, finalmente esta situación no se concedió, pues el naturalizado mexicano espera convencer a su entrenador para que le brinde cada vez más minutos en el campo.

Curiosamente, esto se pudo ver reflejado en el último compromiso en donde el Maguito, jugador que estuvo en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Mexicana, disputó más de 30 minutos en la victoria del Betis sobre el Real Madrid, una buena señal para él y el resto de la comunidad azteca.

¿Dónde ver EN VIVO el Lille vs Betis de la Champions League?

El Lille y el Real Betis se verán las caras en uno de los juegos más atractivos que habrá en la Jornada 1 de la Champions League debido a lo que ambas instituciones se juegan en el campo. El partido se llevará a cabo este martes en el Pierre - Mauroy en punto de las 13:00 horas, y para verlo únicamente tienes que sintonizar Fox One.