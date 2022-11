Lillini reveló detalles del paso de Dani Alves en Pumas

Andrés Lillini vivirá su segunda experiencia como DT en México, ahora con el conjunto de los Rayos. El estratega argentino habló en exclusiva para Azteca Deportes y defendió el paso de Dani Alves en el Apertura 2022.

“No te imaginas cómo me ayudó todos aquellos que dicen por qué ponía a Dani Alves cuando lo tenía que sacar, si hubieran estado en el lugar de Andrés Lillini nadie sacaría Dani Alves, porque con el celular es muy fácil hablar, él lo hizo muy bien en el club y a mí como entrenador me enseñó muchas cosas buenas”, dijo el ex estratega de Pumas.

Lillini sabe dónde explota el juego Dani Alves

Por otra parte, Andrés aseguró que la posición de medio fue la ideal para el brasileño.

“Yo lo puse en ese lugar porque creo que era el que mejor, venía jugando así en Sao Paulo y lo había hecho muy bien, estuvo reunido con la gente de la Selección de Brasil, lo veían mucho, en ese puesto fue el jugador que mejor estadísticas tuvo, pero un partido Dani Alves no lo va a ganar sólo, necesitaba de todos”, comentó Lillini.

Finalmente, el técnico de los Rayos se animó a afirmar que no se arrepiente de nada tras su pasaje por el conjunto felino.

“Me arrepiento de sufrir demasiado en las derrotas, porque me la paso muy mal, mi pasión me lleva a desbordarme un poco en las victorias y a veces sufrí mucho las derrotas, creo que tengo que aprender a masticarlas y digerirla de otra manera, porque esto se tiene que disfrutar, es un privilegio. Yo creo que si agarras a cualquier jugador de pumas en lo individual, off the record o en una entrevista, me queda la tranquilidad que no van a hablar mal de mí, no les mentí, tampoco los traicione”, sentenció Andrés.