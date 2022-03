Lillini: “Logramos la mística de los equipos grandes”

Luego de consumar otra remontada para la historia, Andrés Lillini, el director técnico de los Pumas, compartió cuáles son los méritos que percibe en su equipo para mantenerse en una línea que consiste en venir de abajo y tornar los marcadores en su favor.

“Creo que hemos logrado algo muy difícil en el futbol, algo que todos los equipos grandes tienen, que es mística. Cuanto más difícil está la situación, más sacan el carácter, pero ahora lo tenemos que sostener en el tiempo para que no se corte esto”, dijo, en la conferencia posterior al partido de vuelta ante el New England Revolution.

El argentino reveló las palabras que les dijo a sus dirigidos antes de salir a buscar la hazaña en el Estadio Olímpico Universitario.

“Me sorprenden. Les dije: ‘pateen como jugaron’. Me hicieron caso, lo hicieron a la perfección y me llenan de orgullo. Tengo que estar a la altura de lo que es el club, la historia. Podemos ganar o perder, pero nunca vamos a renunciar”, relató el estratega.

Bajo el mando de Lillini, las volteretas para la causa felina se han convertido en una constante y muchos en el entorno del club ya lo identifican como el orquestador de las remontadas; sin embargo, él no se detiene a pensar en cuál será su legado.

“Me cuesta mucho pensar en mí y en cómo se me recuerde, sé que todos somos valorados por lo que dejamos cuando nos vamos de un lugar. Ojalá pueda dejarle un título a la afición, a la institución y un proyecto que muchos tratan de tirar a la borda, pero este grupo lo sostiene y lo mejor que me puede pasar es que me recuerden como alguien trabajador. No quiero pecar de humilde, pero son los futbolistas”, concluyó.

Mexsport Sebastián Saucedo festeja el tercer gol de los Pumas vs England Revolution.

Por su parte, el mediocampista brasileño, Higor Meritao, no ocultó la emoción que le provocó avanzar a semifinales y se refirió a sus objetivos con los del Pedregal.

“Me alegro mucho de estar acá, estoy muy contento. Tengo poquito tiempo acá y estoy en busca de mejorar siempre, siempre trabajar para lograr cosas grandes con la playera de Pumas. El apoyo es muy bueno y muy importante para nosotros, nunca había vivido algo así. Estoy muy feliz y ojalá que podamos lograr muchas cosas con la playera de Pumas”, apuntó el carioca.

El volante sudamericano narró cómo fueron las horas previas al partido en el vestidor de los universitarios.

“Entre nosotros siempre estuvo ese diálogo de que nada estaba perdido. Como dice Lillini: ‘teníamos que creer que podíamos dar esa remontada. Le hicimos caso. Durante la semana, fue muy importante para nosotros”, sentenció.

