A Lillini no le gustó el heroico empate de Pumas

Aunque sus Pumas vinieron de atrás, como lo han hecho varias veces en los últimos meses, y reaccionaron para sacar un empate (2-2) ante el Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, Andrés Lillini no dejó la Angelópolis satisfecho con el resultado.

Resumen: Puebla vs Pumas | Jornada 13 | Clausura 2022

“El empate no me gusta, me gusta ganar y se veía que lo podíamos empatar, pero en frente siempre hay un rival, hoy fue de jerarquía y un entrenador de jerarquía (Larcamón), que también te contrarresta. Fue difícil el trámite del partido, porque hubo situaciones complejas, como el penalti en el inicio o el segundo gol en el cierre del primer tiempo. En el segundo tiempo, terminamos dominando al rival, las estadísticas lo dicen en remates al arco y situaciones claras de gol”, reflexionó.

Pese a su inconformidad con el marcador, el estratega auriazul aplaudió a sus futbolistas por la entrega que mostraron en la cuatro veces heroica (y a lo largo de los últimos meses) y explicó por qué algunos titulares habituales, como Juan Ignacio Dinenno, arrancaron desde el banquillo.

“Tuvimos la valentía, el orgullo propio, el esfuerzo máximo y terminamos empatando contra un rival que está dentro de los cuatro primeros. Veníamos a ganar y lo pudimos haber hecho en las últimas dos pelotas, pero me voy feliz por el esfuerzo, habíamos movido al plantel porque elegí a los mejores 11 que había, no para darle descanso a los otros, sino porque creo que los mejores 11 para empezar eran ellos, desde el lado físico. Seguimos sumando kilómetros en algunos canteranos que, en lo personal, me gusta”, comentó.

Andrés Lillini ya con el objetivo de defender el resultado ante Cruz Azul

El siguiente compromiso de los universitarios está fechado para el próximo martes, en el Estadio Azteca, cuando visiten a Cruz Azul en la vuelta de las semifinales de la Concachampions.

“Tenemos que ir a defender una ventaja al Azteca, complicado y complejísimo, pero tenemos el grupo necesario para que pase y logremos el tan deseado pase a una final. La competencia que tienen los muchachos es increíble, me arrodillo delante de ellos por su competitividad, así que no podemos bajar la guardia ni un minuto”, declaró el argentino.

Y, una vez más, cuestionado por las dificultades físicas de un plantel exigido en dos torneos, Lillini concluyó: "¿Cansancio? Lo hay, se siente, lo tenemos, existe, pero la cabeza de estos 25 jugadores puede más que eso”.