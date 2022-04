Lillini revela posibles bajas de Pumas para la final de Concachampions

Desde que se hicieran públicas las molestias físicas que aquejaron a Juan Ignacio Dinenno la semana pasada y por las que no ha podido entrenar al parejo de sus compañeros, el entorno de los Pumas se vio cubierto por una nube de dudas que, para Andrés Lillini, no ha sido despejada.

En conferencia previa a enfrentar al Seattle Sounders en la ida de la final de la Liga de Campeones de la Concacaf, el director técnico de los felinos compartió sus expectativas en torno a Dinenno y otros jugadores que no están al 100 por ciento, como Leonel López y Jerónimo Rodríguez.

“Jero no se pudo recuperar de sus lesiones, viene trabajando a marchas forzadas, pero a este partido no va a llegar. Leo López mostró una mejoría en el golpe, arrastró la dolencia y es día con día, sabiendo que no pasó a mayores, pero es una zona de la pierna en la que sufre mucho dolor. Lo que estamos haciendo es recuperarlo día con día. Y Juan lo mismo, es más reciente lo suyo, es un asunto muscular, él tiene una gran fortaleza anímica para estas cuestiones anímicas sacarlas siempre adelante, eso ayuda muchísimo, pero también tengo que esperar a mañana, porque hoy no pudieron realizar el entrenamiento normal como todos”, explicó.

Pese a la presión por sacar una ventaja de la ida en Ciudad Universitaria, el estratega argentino no pretende echar mano de futbolistas que no atraviesen su mejor forma.

“Si están, tienen que estar en buenas condiciones, porque si no, daríamos ventajas. Yo quiero que estén al 100 por ciento. Hay que esperarlos y, si no, optar, como hemos hecho siempre, por uno de los 25 jugadores que tenemos en la plantilla para sus reemplazos”, dijo.





Lillini y el deseo de clasificar al Mundial de Clubes

En la antesala de la contienda por el título -que significaría romper una sequía internacional de 33 años para los universitarios-, Lillini transparentó sus emociones y lo que representaría clasificar al próximo Mundial de Clubes.

“Es una competencia que nos llenaría de orgullo, reivindicaría todo lo que viene haciendo este grupo, le daría mucha fuerza del proyecto para que continúe. Siempre poner a la institución en lo más alto y más a una como Pumas, es lo mejor que te puede pasar deportivamente, devolverle a la afición un título después de tanto apoyo incondicional. Estamos entre los dos mejores equipos de este torneo y no podemos dejar ir la posibilidad, porque esto sería un broche de oro para tanto esfuerzo, buen trabajo y un grupo tan sano como éste”, comentó.

Consciente de que en frente tendrá a una de las escuadras más competitivas de la MLS , el timonel auriazul no pretende dejar todo para el partido de vuelta; aspira a echar mano de un Estadio Olímpico Universitario -a su máxima capacidad- para viajar a Estados Unidos con el global en su favor.

“Nosotros sabemos que de local tenemos que ganar, como hicimos con Saprissa, New England y Cruz Azul. Atacar desde el primer minuto es una característica del equipo, nunca hemos renunciado a ella. Estoy convencido de que estas series se ganan defendiendo bien y este equipo tiene la fortaleza para crear situaciones de gol, pero no nos tenemos que descompensar. No nos tenemos que poner un revólver en la cabeza para ir de todas todas, la serie es larga. Ganando el partido, la ventaja ya es nuestra, no importa el marcador, y después planificaremos la vuelta”, sentenció.