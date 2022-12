Lionel Messi aconseja a Luis Suárez no fichar por Cruz Azul

Luis Suárez culminó su participación en la Copa del Mundo con un resultado que no esperaba, pues Uruguay tuvo que irse en la fase de grupos tras la dramática victoria de Corea ante Portugal en la última jornada de Qatar 2022.

El delantero charrúa es agente libre, toda vez que concluyó su contrato con el Nacional de Uruguay. Por lo que importantes clubes de América han buscado los servicios de Luis Suárez. LA Galaxy, Cruz Azul y Gremio han sido los equipos con las propuestas más serias y los que mantiene una carrera directa por llevarse al artillero. Una decisión en la que Lionel Messi habría aconsejado al atacante ex de Barcelona.

¿Cuál es el estatus del fichaje de Luis Suárez con el Gremio?

Desde las oficinas del Gremio hay total tranquilidad por el fichaje de Luis Suárez al club, pues confían que las palabras de Lionel Messi para su amigo puedan tener un efecto positivo en el delantero para tomar una decisión final.

El equipo brasileño mantuvo reuniones con el agente de Luis Suárez en las últimas horas, además de una posterior videollamada que tuvo el delantero con la dirección deportiva de Gremio, la cual concluyó con sensaciones positivas. Algo en lo que Messi habría influido de manera sustancial de acuerdo con directivo del equipo brasileño.

¿Qué aconsejó Lionel Messi a Luis Suárez sobre su futuro?

El vicepresidente del Gremio, Paulo Caleffi reveló algunos detalles de cómo se efectuaron los últimos acercamientos con Luis Suárez, donde el nombre de Lionel Messi salió al tema.

“La primera conversación fue más formal, hoy estuvo más sonriente, comunicativo, bromeando sobre Messi. Y el chiste era que Messi le estaba recomendando que viniera a jugar al Gremio”, aseguró Caleffi en entrevista para e medio Os Donos da Bola.

No obstante, el directivo del Gremio pidió mesura, pues las negociaciones no se han cerrado de manera definitiva... dado que existen temas contractuales basados en la imagen del delantero que de momento frenan la llegada de Luis Sárez a Brasil. Además Paulo Caleffi señaló que el salario no se compara con el ofrecimiento que presentó Cruz Azul al artillero uruguayo.

Cruz Azul presentó una oferta económica al abogado de Luis Suárez

Cruz Azul ha hecho llegar al abogado de Luis Suárez el contrato y la propuesta económica para que analice su posible llegada al conjunto cementero. El cual se convertiría en el fichaje bomba de la Liga BBVA MX.

Mientras tanto, avanzan las negociaciones con el Gremio de manera más orgánica y en los próximos días se podría tener una decisión por parte del astro uruguayo.

“El atleta lo definirá todo este fin de semana. Dijo que no puede descansar por eso, está siendo presionado por el club mexicano e incluso por Gremio porque quieren una definición. Entonces, golpeará el martillo hasta el final de la semana”, dijo Paulo Caleffi sobre Luis Suárez y su llegada al club.