Lionel Messi es baja con el Paris Saint-Germain

El argentino Mauricio Pochettino, entrenador del París Saint-Germain (PSG), dijo este viernes que hay que ser "cautos" sobre una posible reaparición de Lionel Messi ante el Manchester City de Guardiola el próximo martes y elogió el carácter del español Ander Herrera y de Kylian Mbappé.

"Esperemos que pueda llegar, tenemos que ser cautos y ver la evolución de los próximos días", dijo Pochettino en referencia a Messi, en una rueda de prensa previa a la octava jornada liguera en la que el PSG se enfrenta al Montpellier.

Messi está descartado para ese choque con el Montpellier y continúa en proceso de recuperación por la contusión osea en la rodilla izquierda que se produjo el domingo pasado, cuando ganó ante el Lyon. El astro argentino ya fue baja el miércoles ante el Metz.

"Como pudieron ver en el reporte médico, hoy ha comenzado a correr. Estamos esperando su evolución para los próximos días, esperemos que el próximo domingo podamos informar de que la evolución es buena", comentó el técnico argentino.

Con siete victorias en otras tantas jornadas, el PSG domina claramente el campeonato francés, a pesar de que algunos partidos solo los ha podido solventar en los últimos minutos.

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Elogió a sus jugadores

El medio español Ander Herrera, ex del Zaragoza y del Athletic de Bilbao, ha sido uno de los destacados de este inicio de temporada. Además de su aportación en la zona de creación, suma cuatro goles, tres en Liga y uno en Champions.

"Es un crack, es un tipo de jugador con una humildad tremenda, con una experiencia al servicio el grupo. Se entrena al 100 %, juegue o no. Está siempre en disposición de ayudar al equipo. Es de los jugadores que cualquier cuerpo técnico ama tenerlo", subrayó Pochettino.

De Mbappé, criticado por el entrenador del Metz por "falta de humildad" debido a algunos gestos en el campo, el entrenador del PSG respondió que entiende la frustración del técnico pero defendió al 7 parisino.

"Kylian es un chico maravilloso, un gran competidor que quiere ganar siempre, son cosas que pasan en el campo que no se pueden trasladar fuera. hay que analizar dentro del contexto de un partido de futbol", indicó en alusión a los polémicos gestos.

EFE

