En Alemania quieren copiarle a la Liga BBVA MX

“Renovarse o morir”, dice el dicho. Y en Alemania parece que lo tienen claro, y es que, a pesar de contar con una de las mejores ligas del planeta, existe una propuesta para cambiar el formato de competencia para generar más emociones. Y la intención es que la Bundesliga se parezca, aunque usted no lo crea, a la Liga BBVA MX.

Wolfgang Holzhäuser, es el ex CEO del Bayer Leverkusen y ex mandamás de la Bundesliga , y en una entrevista lanzó la propuesta de que la liga de Alemania defina a su campeón mediante una liguilla. Tal y como sucede en nuestro país. Pero no sería exactamente igual a nuestro formato.

“Los cuatro primeros equipos jugarían una semifinal entre sí después de la temporada regular de la Bundesliga: el primero contra el cuarto y el segundo contra el tercero. Los ganadores juegan la final y los perdedores un partido por el tercer y cuarto puesto”, explicó el ex funcionario del futbol alemán sin especificar si elevará su idea hacia las autoridades actuales del balompié germano.

La intención del Holzhäuser es acabar con la supremacía del Bayern Múnich, que ha ganado sin parar el torneo local desde la temporada 2012-2013. Por supuesto, siempre teniendo en mente a los fanáticos: “Este formato sería apasionante para los aficionados. No puede estar en la cabeza de los seguidores que todo esté determinado en octubre. No puedes resolver este problema económicamente, pero sí de una forma deportiva. Aun así, esto tendría una ventaja financiera”, agregó el ex directivo.

El formato generaría mayores ingresos

Con respecto a la manera en que este formato beneficiaría a los clubes en lo referente al dinero, explicó que no se puede redistribuir el dinero existente y que por ello hay que generar dinero nuevo. Y, justamente, ese dinero saldría de la realización de los partidos de semifinales, final y el duelo por el tercer lugar, gracias a lo que la televisión deba pagar por esos encuentros extra.





Te puede interesar: Revientan y llaman pecho frío a Oribe Peralta

Para cerrar, explicó que esos ingresos se deberían repartir entre todos los clubes (no sólo entre los clasificados a la liguilla). Y sobre lo difícil que podría ser convencer a los clubes, en especial al Bayern Múnich, entiende que será complicado pero que se puede discutir con el bien común como objetivo principal, y es que el método de la distribución de esos recursos extras sería decreciente de acuerdo con su propuesta, es decir que el peor equipo del torneo sea el que más dinero reciba.