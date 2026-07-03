¿La pesadilla de Lionel Messi? Este defensor de Cabo Verde será la sombra del 10 y buscará anularlo

La Selección Argentina enfrentará este viernes 3 de julio a Cabo Verde por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el Hard Rock Stadium de Miami. El partido comenzará a las 16:00 horas del centro de México y tendrá un duelo particular que ya genera expectativa: Lionel Messi contra Diney Borges.

El defensor de 31 años es el capitán de Cabo Verde y uno de los futbolistas más importantes de la histórica campaña de la selección africana. Tras avanzar por primera vez a una fase eliminatoria mundialista, ahora tendrá la responsabilidad de intentar limitar los movimientos del máximo referente argentino.

Diney Borges, el líder defensivo de Cabo Verde

Edilson Alberto Monteiro Sanches Borges, conocido futbolísticamente como Diney Borges, juega como defensor central y actualmente milita en el Al-Bataeh CSC de Emiratos Árabes Unidos. Con una década representando a Cabo Verde, se convirtió en uno de los pilares del equipo que sorprendió al futbol mundial al clasificar a los dieciseisavos de final. Su experiencia y liderazgo lo llevaron a portar la cinta de capitán en la cita mundialista.

En la fase de grupos fue uno de los jugadores más destacados de su selección. Frente a España protagonizó una sólida actuación defensiva, mientras que ante Arabia Saudita volvió a mostrar seguridad en la última línea y precisión en la salida con balón.

El desafío más grande: marcar a Lionel Messi

Aunque Cabo Verde llega como claro favorito en contra, Diney Borges sabe que gran parte de las posibilidades de su selección pasan por reducir la influencia de Lionel Messi. El capitán argentino llega al encuentro como una de las grandes figuras de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y buscará seguir guiando a la Albiceleste en su camino hacia los octavos de final.

Por ese motivo, no sería extraño que Borges se convierta en una sombra constante del número 10, intentando cortar líneas de pase, anticipar movimientos y evitar que reciba con comodidad cerca del área. Un duelo que puede definir la eliminatoria

TE PUEDE INTERESAR:

Argentina parte como favorita para avanzar de ronda, pero Cabo Verde ha demostrado durante el torneo que puede competir ante rivales de mayor jerarquía.

Por eso, el enfrentamiento entre Messi y Diney Borges aparece como una de las claves del partido. Si el defensor logra incomodar al capitán argentino, Cabo Verde podría mantener viva la ilusión de protagonizar una de las mayores sorpresas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La mejor televisora del país te traerá totalmente EN VIVO y GRATIS los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluida la gran final del certamen. Además de los encuentros de la Selección Mexicana, podrás disfrutar los duelos más importantes de la fase de grupos, dieciseisavos de final, octavos de final, cuartos de final y semifinales a través de la señal de TV Azteca Deportes.