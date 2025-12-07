Lionel Messi se corona campeón de la MLS y se consolida como el jugador con más títulos en la historia

Lionel Messi volvió a escribir una página dorada en el fútbol de Estados Unidos al liderar a Inter Miami CF en la conquista de la MLS Cup 2025, con un triunfo 3-1 sobre Vancouver Whitecaps en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.

El capitán argentino fue el cerebro del ataque, firmando dos asistencias decisivas y guiando a un equipo que alcanzó el primer título de liga de su historia. Este campeonato consolida el impacto de Messi en el balompié de Estados Unidos, donde su presencia disparó audiencias, taquilla y atención mediática alrededor de la MLS .

Bloque competitivo con Messi a la cabeza

En el camino hacia la corona, Inter Miami mostró una versión mucho más sólida bajo la dirección técnica de Javier Mascherano, construyendo un bloque competitivo alrededor de la experiencia de Messi y de otras figuras de talla internacional. En la final, el equipo rosa remontó los momentos de presión de Vancouver y se impuso con autoridad gracias a un juego ofensivo fluido y a la jerarquía de sus veteranos. El resultado 3-1 confirmó a las Garzas como nuevo campeón de la liga de EUA, cerrando una temporada que combinó espectáculo, marketing y resultados deportivos.

La actuación de Messi fue reconocida también a nivel individual, al ser nombrado Jugador Más Valioso de la MLS Cup 2025, premio que subraya su influencia determinante en las noches grandes. Más allá de los números, su liderazgo dentro del vestuario de Inter Miami ha sido clave para asentar un proyecto que pasó de ser atractivo mediáticamente a traducirse en títulos concretos. Con esta consagración, el club de EUA se posiciona como una de las marcas más fuertes del fútbol norteamericano y un polo de atracción para futuras estrellas.

El récord y la despedida de dos leyendas

Con este título, Lionel Messi refuerza un registro que ya era histórico. Hay que recordar que tras la Copa América 2024, el argentino fue reconocido por su club como el futbolista con más trofeos oficiales de la historia entre selecciones y clubes. La MLS subrayó entonces ese hito y ahora la conquista de la MLS Cup 2025 hace aún más inalcanzable su legado, reafirmando su lugar en el debate del mejor de todos los tiempos. La suma de éxitos en Europa, con la selección argentina y ahora en EUA lo presenta como un campeón verdaderamente global.

Este nuevo logro de Messi también queda marcado por la emotividad de ser el último título que comparte vestuario con Jordi Alba, histórico lateral izquierdo, y con el mediocampista Sergio Busquets, compañeros de una era dorada en Barcelona y ahora en Miami.

Ambos habían anunciado antes de los Playoffs de la MLS su decisión de retirarse al final de la temporada, y lograron despedirse levantando la copa como campeones con Inter Miami. Para la afición de EUA y del mundo, esta MLS Cup 2025 queda así como el cierre perfecto de una trilogía legendaria que se despide del fútbol profesional desde la cima.