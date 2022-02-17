Lionel Messi dona camiseta que será subastada a beneficio de un hospital

El delantero de la Selección Argentina y del París Saint-Germain, Lionel Messi hizo una donación una camiseta de la "albiceleste" autografiada que será subastada de manera internacional a beneficio del Hospital de Niños Pedro de Elizalde.

"Se inició como un sueño, la solidaridad de Lionel Messi lo hizo realidad. Estamos emocionados y agradecidos, para nosotros es un honor y un orgullo tener la camiseta firmada por el mejor jugador del mundo y poder realizar esta subasta internacional a beneficio", dijo Claudia Cavillón, presidenta de la Asociación de Profesionales del Hospital General de Niños Pedro de Elizalde (ApElizalde), en un comunicado.

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El Hospital Elizalde es un centro de transformación para la vida de miles de familias en toda Argentina, la institución afirma que en la entidad promueven la colaboración entre las personas para que todos accedan a los recursos necesarios para mejorar la calidad de vida y darle la oportunidad a un niño de superar barreras.

La playera de la Selección Argentina con el dorsal 10, el apellido Messi y la firma del capitán albiceleste será subastada el próximo martes 22 de febrero a través de la cuenta de Instagram de la Asociación de Profesionales del sanatorio.

La doctora Silvina Smith, secretaria general del hospital, reveló que esta institución brinda "una atención médica justa, igualitaria e integrada para que tengan la oportunidad de desarrollar plenamente sus capacidades y que crezcan con salud, amor, respeto y seguridad".

Messi vive un momento complicado en su carrera

Messi, fichó con el PSG hace unos meses, sin embargo la "Pulga" no se ha adaptado a su nuevo equipo, y ahora en Champions alargó su mala racha de 7 partidos seguidos sin poder marcar contra el Real Madrid, su mayor rival cuando militaba en el Barcelona.

El argentino no le marca al cuadro blanco desde el 6 de mayo de 2018.

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