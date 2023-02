VIDEO: Lionel Messi: ‘No somos conscientes de lo que logramos con Argentina’

Lionel Messi comandó a la Selección Argentina en la Copa del Mundo Qatar 2022, donde consiguieron su tercer título Mundial tras vencer a Francia el pasado domingo 18 de diciembre en la tanda penales.

Ante este suceso, el capitán de la Albiceleste habló sobre el impacto que ha tenido este campeonato en el país sudamericano y en su carrera.

Te puede interesar: VIDEO: Lionel Messi: ‘Ya había conseguido todo y el Mundial era lo único que me faltaba’

‘Es culminar mi carrera con el trofeo más importante del futbol’ Lionel Messi

‘Al día de hoy no somos conscientes realmente de lo que hicimos, de cómo lo vivió la gente, cómo lo disfrutó, cómo lo vivió , cómo lo vive hasta el día de hoy. Ganar la tercera Copa del Mundo para nosotros era muy especial. Venimos buscándola desde hace muchísimo tiempo y en lo personal también. No había tenido otro Mundial, era el trofeo más importante que me faltaba. Es culminar mi carrera con el trofeo más importante del futbol. Y gracias a Dios, (la terminaré) teniendo todos los trofeos que se pueden jugar’.