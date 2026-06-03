No solo en CMDX: cómo será la triple ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ rompe todos los moldes y los estándares: por primera vez, la organización se reparte entre tres sedes, lo que significa que el despliegue artístico también se triplica. México, Estados Unidos y Canadá asumirán el desafío de cautivar al planeta futbolero con ceremonias de apertura que prometen ser históricas. ¿Qué podemos esperar del show musical que dará inicio a esta fiesta global sin precedentes?

Así será el show en México

El epicentro cultural será en el Estadio Azteca, donde 90 minutos antes del México vs. Sudáfrica, la música tomará el protagonismo. Maná y Alejandro Fernández aportarán la fuerza del sonido local; los Ángeles Azules pondrán en movimiento a la afición deleitando con su tradicional cumbia; Lila Downs honrará las raíces indígenas y el folklore; Belinda se subirá al escenario para conectar al pop latino; J Balvin y Danny Ocean le dan espacio al ritmo urbano latinoamericano; Tyla, nacida en Sudáfrica, funcionará como un guiño al seleccionado rival.

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Así será la ceremonia canadiense

A diferencia de la propuesta mexicana, Canadá buscará un equilibrio entre el orgullo nacional y el atractivo de las grandes estrellas globales. La nómina de artistas será de alto nivel: Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez, Elyanna, Nora Fatehi, Vegedream, William Prince y Sanjoy se encargarán de marcar el pulso del evento.

El elemento central de la coreogafía será, según trascendió en la previa, una reinterpretación artística de la copa a través de un gran mosaico, pensado para representar la mezcla de culturas que caracteriza al país.

Estados Unidos: El despliegue de los gigantes en Los Ángeles

La ceremonia inaugural estadounidense tendrá lugar el viernes 12 de junio en el SoFi Stadium, coincidiendo con el debut del seleccionado norteamericano frente a Paraguay. ¿Qué artistas se subirán al escenario en esta jornada? Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla. Sin embargo, la FIFA ha dejado la puerta abierta a posibles sorpresas que elevarán aún más la expectativa.