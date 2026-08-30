Lionel Messi y los jugadores que cambiaron profundamente tras la muerte de sus padres

Han pasado algunos días desde que se confirmó la triste noticia del fallecimiento de Jorge Messi y, la realidad, es que Lionel mantiene un perfil bajo respecto a lo que ocurrió, por lo que solo se hizo presente a través de una carta en redes en donde dejó en entredicho su permanencia en el futbol profesional.

🇦🇷 Lionel Messi | FIFA World Cup Goals

Lionel Messi sufrió como nadie la partida de su padre Jorge, pues fue él quien lo apoyó para salir de Argentina y cumplir su sueño de llegar al Barcelona para convertirse en uno de los mejores de todos los tiempos. Ahora bien, ¿qué otros jugadores cambiaron tras la muerte de sus padres?

Lionel Messi y los futbolistas que fueron otros tras la muerte de sus padres

Adriano : Considerado uno de los delanteros con más potencial de la historia de este deporte, el brasileño nunca pudo alcanzar la cima a raíz de la muerte de su padre, quien dejó secuelas importantes al grado de llevarlo a problemas con el alcohol.

: Considerado uno de los delanteros con más potencial de la historia de este deporte, el brasileño nunca pudo alcanzar la cima a raíz de la muerte de su padre, quien dejó secuelas importantes al grado de llevarlo a problemas con el alcohol. Emanuel Mammana: El argentino dejó claro que, tras quedar huérfano siendo muy joven, estuvo cerca de arrebatarse la vida; sin embargo, reveló que su entorno lo ayudó a salir adelante.

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Kevin Kampl: Fue hace unos meses cuando el esloveno decidió retirarse del futbol profesional luego de sufrir la pérdida de su padre y su hermano en un lapso de dos meses, hecho que generó problemas emocionales en su ser.

Fue hace unos meses cuando el esloveno decidió retirarse del futbol profesional luego de sufrir la pérdida de su padre y su hermano en un lapso de dos meses, hecho que generó problemas emocionales en su ser. Jakub Blaszczykowski: El exjugador nacido en Polonia sufrió uno de los traumas más grandes de su vida con apenas 11 años al presenciar la muerte de su madre a manos de su padre, un hecho que lo marcó de por vida.

¿Cómo reaccionó Cristiano Ronaldo a la muerte de su padre?

Así como ocurrió con Lionel Messi en agosto de este año, Cristiano Ronaldo perdió a su padre en septiembre del 2025 luego de una falla hepática relacionada con su alcoholismo. El lusitano mostró su tristeza los días subsecuentes a la noticia, por lo que ahora juega en honor a su padre.