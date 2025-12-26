Messi DESAFÍA al tiempo: el dato que lo pone por encima de las nuevas joyas del FÚTBOL mundial

Hablar de Lionel Messi ya no es hablar del pasado, sino del presente más vigente del fútbol mundial. A sus 38 años, cuando muchos ya observan el juego desde fuera, el capitán del Inter Miami volvió a colarse en una lista reservada para la élite: la de los máximos asistidores del año, superando a varias de las joyas juveniles más prometedoras del planeta.

El dato no es menor. En un fútbol cada vez más físico, rápido y joven, Messi no solo compite, sino que marca el ritmo, dicta el juego y reparte pases de gol como si el calendario no existiera. El rosarino cerró el 2025 con 29 asistencias oficiales, sumando partidos de club y selección, quedando apenas por debajo de Michael Olise (30) y por encima de Lamine Yamal (27), dos futbolistas que representan el futuro del deporte.

El genio que transformó la MLS desde la asistencia

Desde su llegada a Estados Unidos, Lionel Messi revolucionó la MLS. No solo por goles o títulos, sino por una lectura del juego que pocos pueden igualar. Con Inter Miami, el argentino registró 23 asistencias directas, además de 35 goles, confirmando que su impacto va mucho más allá del marketing.

Cada pase de Messi es una ventaja competitiva. Su capacidad para atraer marcas, filtrar balones imposibles y hacer mejores a sus compañeros explica por qué sigue dominando rankings globales. En un año donde la MLS buscó consolidarse como liga competitiva, el argentino fue su mejor embajador dentro del campo.

A esas cifras se suman seis asistencias más con la Selección Argentina, en amistosos y Eliminatorias, demostrando que su influencia sigue intacta incluso al máximo nivel internacional.

Messi y Alexis Vega: liderazgo que también se mide en pases

El ranking elaborado por Transfermarkt dejó otro dato llamativo para el fútbol latino: Alexis Vega se ubicó en el Top 10 de asistencias del año, compartiendo protagonismo con Messi como representantes del continente americano.

El atacante mexicano fue clave en el bicampeonato del Toluca, consolidándose como el motor creativo de su equipo. Tanto Messi como Vega tienen algo en común: no solo brillan individualmente, sino que hacen campeones a sus clubes.

Si solo se contaran las asistencias de Messi a nivel de clubes, el argentino empataría con Vega en 23 pases de gol, confirmando que su influencia colectiva sigue siendo determinante.

En tiempos donde el fútbol idolatra la juventud, Messi demuestra que el talento no envejece. Solo se perfecciona.