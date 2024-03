Messi, fuera de la Selección de Argentina por esta razón

Lionel Messi fue convocado por Lionel Scaloni para la fecha FIFA de este mes de marzo, en donde Argentina enfrentará a El Salvador y Costa Rica, en compromisos amistosos. Sin embargo, el astro rosarino no acudirá al llamado, según confirmó la MLS, al publicar la lista de jugadores convcados en su liga, en la cual no se encontraba el campeón mundial.

Y es que en el último partido del Inter Miami en la Concacaf Champions Cup ante el Nashville, Messi sufrió una lesión muscular, concretamente en los en los isquiotibiales de la pierna derecha, misma que fue confirmada luego de que el delantero tuviera que abandonar el campo de forma repentina.

Aunque la Albiceleste no ha dado a conocer la baja del jugador, actual ganador del premio The Best, medios locales dan como un hecho que no contarán con su mejor hombre para este par de compromisos.

El entrenador del Inter Miami, Gerardo ‘Tata’ Martino, prefirió no confirmar si Messi estaría o no con su selección, pero sí mencionó que habría que tratar con cautela la salud del jugador. “La lesión, más allá de la ausencia de hoy, hay que manejarla semana a semana. Aprovechamos que tenemos semanas completas y permanentemente lo iremos evaluando”, explicó el ex entrenador de la Selección Mexicana. “Del tema selección me parece que le corresponde hablar a la gente de la selección”.

Otra baja para Lionel Scaloni

Además de Lionel Messi, otro de los hombres de jerarquía en el ataque albiceleste no podrá estar en esta fecha FIFA. Se trata del delantero de la Roma, Paulo Dybala, pues este viernes se lesionó el aductor de la pierna derecha durante el entrenamiento con su club.