Lionel Messi perdió un premio importante a manos de un verdugo de Cruz Azul

Tras tener un 2025 increíble, muchos se preguntan si Lionel Messi llegará a los 1,000 goles en su carrera (la IA dio una respuesta) . Pero más allá de eso, el astro argentino que ganó el título de Conferencia Este y el campeonato de la MLS con el Inter Miami no pudo conquistar el premio Rey de América. De hecho, lo perdió ante un verdugo de Cruz Azul.

Así como se comparó a Messi con Cristiano Ronaldo en cuanto a precio de mercado para 2026 , también se le hizo una comparación con otras estrellas del futbol del continente americano. Finalmente, el astro argentino fue superado por Giorgian de Arrascaeta, la figura uruguaya del Flamengo, el verdugo de Cruz Azul en la Copa Intercontinental 2025.

Messi campeón con Inter Miami|MexSport

Resulta que el mediocentro de Uruguay ganó el galardón Rey de América, premio que le entrega el diario El País al mejor futbolista del año entre aquellos que juegan en América, sin distinciones entre Conmebol y Concacaf. Finalmente, de Arrascaeta superó a Leo Messi y a Adrían ‘Maravilla’ Martínez, quienes completaron el podio del prestigioso galardón.

TE PUEDE INTERESAR:



Un premio que se le hace esquivo a México

Con casi 40 años de vida, este premio nunca fue ganado por un jugador mexicano. De hecho, en 2024 Henry Martin tuvo apenas un voto entre los 250 periodistas que emitieron su sufragio y fue todo un acontecimiento puesto que no es lo habitual. Aunque el galardón es para toda América, en general los sudamericanos suelen triunfar y más si ganaron la Copa Libertadores.

Cruz Azul sufrió a Giorgian de Arrascaeta

Giorgian de Arrascaeta le marcó un doblete a Cruz Azul y ganó el Rey de América

El mediocentro de 31 años le marcó dos goles a Cruz Azul en el Derbi de las Américas, partido que entregaba un trofeo oficial y que, a su vez, funcionaba como cuartos de final de la Copa Intercontinental. De Arrascaeta fue verdugo de Messi y de La Máquina Cementera.

Los números de Lionel Messi en 2025: un extraterrestre

De acuerdo a los datos de BeSoccer, página especializada en estadísticas de los jugadores, los números de Leo Messi en Inter Miami son los siguientes: