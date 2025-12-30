Cristiano Ronaldo vs. Lionel Messi: ¿quién es más caro a partir de 2026?

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi son los nombres que se han puesto en diferentes mesas de conversación por saber quién es el mejor, pues hasta la IA ya dio su veredicto final . En esta ocasión, la disyuntiva es cuál de los 2 es más caro a partir del 2026 y la respuesta dejó boquiabierto a más de uno.

De acuerdo con Transfermarkt, plataforma especializada en el valor de mercado de futbolistas, el argentino supera al portugués, pues actualmente cuesta 15 millones de euros (316.4 millones de pesos) en su paso por Inter Miami, club con el que ya conquistó la MLS en este 2025.

Messi está mejor valuado en el mercado, pues le gana por 3 millones a CR7|Leo Messi

El ex del Real Madrid “no canta mal las rancheras”, pues tiene un precio de 12 millones de euros (253.2 millones de pesos), 3 millones menos que Leo. No obstante, CR7 lo supera en edad, pues actualmente tiene 40, mientras que el capitán de Argentina 38.

TE PUEDE INTERESAR:



Los precios que llegaron a alcanzar Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en su prime

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi conquistaron al mundo con sus goles, asistencias y campeonatos, por lo que marcaron una generación que los consideró como los mejores del futbol contemporáneo. La pelea entre quien sobresale más siempre existirá, pero hace poco más de 10 años eran los jugadores más caros.

CR7 llegó a valer 120 millones de euros (más de 2.5 mil millones de pesos) en 2014, año en el que comenzó a ganar títulos internacionales con el Real Madrid, sobre todo de Champions League, para convertirlo en el más ganador de Europa. Este precio lo mantuvo hasta 2017, cuando estuvo en su prime.

El argentino fue tasado en 180 millones de euros (más de 3.7 mil millones de pesos) de diciembre de 2017 a verano de 2018, año en el que se disputó el Mundial de Rusia, justa en la que fracasó con su selección al ser eliminada en Octavos de Final. “La Pulga” alcanzó su mejor precio siendo futbolista de Barcelona, club en el que permaneció por más de 20 años hasta verano de 2021.