Messi sorprende al mundo al revelar a su mejor entrenador

Lionel Messi, uno de los nombres más grandes en la historia del fútbol mundial, volvió a sacudir la conversación global al revelar quién ha sido el mejor entrenador de su carrera. En una entrevista en Argentina, el capitán de la Albiceleste confesó que Pep Guardiola está por encima de todos los técnicos que lo han dirigido, una afirmación que ya recorre el planeta.

“Para mí Guardiola es único. Hay técnicos extraordinariamente buenos, pero él tiene algo diferente. Para mí es el mejor de todos”, dijo Messi, integrando así un nuevo capítulo a la relación entre dos de las figuras que revolucionaron el fútbol moderno.

Messi explica por qué Pep Guardiola es “el mejor”

Usando un tono nostálgico pero firme, Lionel Messi describió lo que hace especial a Guardiola: su visión, su capacidad para preparar partidos y la forma en que transmite su idea a los jugadores. Destacó que, más allá de los títulos, Guardiola ha logrado algo aún más difícil: cambiar la forma de jugar al fútbol en tres países distintos.

El astro argentino recordó cómo el Barcelona vivió una de sus eras más exitosas cuando ambos coincidieron. “Tuvimos la suerte de tenerlo en Barcelona y de juntar las piezas perfectas para conseguir todo lo que logramos”, recordó Messi, quien ganó con Pep dos Champions, tres Ligas y un legado que marcó a toda una generación.

Messi señaló que Guardiola no solo transformó al Barça: también cambió la Bundesliga con el Bayern y redefinió la Premier League con el Manchester City.

Messi mira a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con cautela, pero con ilusión

Durante la entrevista también habló sobre la selección argentina y lo que espera del equipo para la Copa Mundial de la FIFA. Messi, hoy con un rol más maduro y reflexivo, admitió que la Copa del Mundo siempre es impredecible, pero confía en el compromiso del grupo.

“Este grupo va a dejar todo y lo va a volver a intentar”, afirmó. Aunque reconoció que los pequeños detalles pueden dejar a cualquiera fuera, dejó claro que Argentina peleará por todo, como acostumbra.