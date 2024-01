Lionel Messi será parte del medio tiempo del Super Bowl LVIII

En todos lados quieren a Lionel Messi. El jugador del Inter Miami y Campeón Mundial con Argentina en la Copa de Qatar 2022, ha logrado niveles de popularidad impensados, y eso no se ha visto afectado a raíz de su salida del futbol europeo.

Todos los focos se centran en el astro argentino, campeón actual del premio The Best, incluso militando en la MLS. Y el próximo domingo 11 de febrero no será la excepción, a pesar de que todos estarán pendientes de lo que ocurra en la NFL, pues ese día se juega en Las Vegas el Super Bowl LVIII.

Y es que el rosarino ha logrado incluso colarse a la cartelera de todo el entretenimiento que ofrecerá el partido por el Trofeo Vince Lombardi, pues una de las principales marcas cerveceras a nivel mundial, ha anunciado que Messi será su protagonista durante uno de los anuncios que saldrán al medio tiempo del Super Bowl.

En el comercial se ve a Leo llegando a un bar en un sitio playero, acercándose a la barra para pedir una cerveza, y mientras la bartender sirve le bebida, se queda mirando a los ojos al Campeón Mundial, quien reacciona de manera simpática.

¿Cuándo y dónde ver el Super Bowl LVIII?

Este domingo 11 de febrero no te pierdas el partido por el título de la NFL. El Super Bowl LVIII podrás disfrutarlo totalmente en vivo a través de Azteca 7, y las plataformas digitales de TV Azteca Deportes, con los mejores comentaristas y analistas de Ritual NFL, en punto de las 5PM, tiempo del centro de México.

El Super Bowl LVIII se jugará entre los equipos que salgan ganadores de las Finales de Conferencia que se juegan de la siguiente manera: Baltimore Ravens vs Kansas City Chiefs, y San Francisco 49ers vs Detroit Lions.