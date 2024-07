Scaloni no se quiere meter en problemas con el arbitraje de la Copa América 2024

Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina, no quiso involucrarse en polémicas, al no opinar acerca del rendimiento del arbitraje en la Fase de Grupos de la Copa América 2024, en conferencia de prensa previo al Argentina vs Ecuador de los Cuartos de Final.

El argentino declaró que prefiere no hablar del papel de los árbitros en estos primeros tres juegos y dejó entre ver que hay que ser cuidadosos con el tema de que se favorezca a ciertas selecciones.

"Yo sería cuidadoso con ese tema"



Lionel Scaloni habla sobre las quejas que han surgido en redes sociales con el tema del arbitraje en la Copa América.#LaSensaciónDelVerano #CopaAmérica #Messi #Argentina pic.twitter.com/Eh6Os8ZdSl — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 3, 2024

“Yo sería muy cuidadoso con ese tema, desde el Mundial de 2022 salen con estas cosas de decir que los árbitros favorecen a ciertos países”, comentó el entrenador.

Antecedentes de Scaloni con el arbitraje

Scaloni ya ha tenido ciertos problemas con el arbitraje en su mando con la Albiceleste, uno de los casos más recientes fue su declaración en la Jornada 1 de la Fase de Grupos, donde el estratega recalcó el mal estado de la cancha donde su equipo disputó el encuentro ante Canadá.

Pero los momentos polémicos no pararon ahí, puesto que el entrenador fue multado por el organismo sudamericano con 15 mil dólares, por salir tarde en el medio tiempo ante los canadienses y no pudo dirigir al equipo frente a Chile en el segundo duelo de la primera instancia del torneo.

Con ese historial, el estratega prefiere mantener un línea discreta en sus opiniones, para no perjudicar a la actual campeona del torneo de CONMEBOL y no tener más polémicas fuera de la cancha.

