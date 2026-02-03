Lista de los 10 jugadores más ganadores del Super Bowl en la historia

El trofeo Vince Lombardi estará en juego nuevamente el próximo domingo 8 de febrero cuando se enfrenten los Seattle Seahawks en contra de New England Patriots en el Super Bowl LX y que podrás disfrutar a través de la señal de TV Azteca y Azteca Deportes.

Los jugadores con más títulos de Super Bowl

Desde que se instauró el Super Bowl en 1966, solo 37 jugadores han logrado conquistar el título de campeones de la NFL en al menos cuatro ocasiones, pero solo dos lo han hecho más de cinco veces.

El jugador más grande en la historia de la NFL es sin duda Tom Brady, el histórico mariscal que ganó el Super Bowl en siete ocasiones, seis de ellas con los New England Patriots y una vez más con los Tampa Bay Buccaneers.

Detrás de Brady se encuentra el ala defensiva Charles Haley quien levantó cinco veces el trofeo Vince Lombardi, tres con los Dallas Cowboys y dos más con San Francisco 49ers.

En la lista de los jugadores que ganaron cuatro veces el Super Bowl destaca el caso de Matt Millen quien conquistó sus títulos con varios equipos, levantando dos veces el trofeo de la NFL con Raiders, una con San Francisco 49 ers y una más con Washington Redskins.

Jugadores con más títulos de la NFL

Tom Brady | 7 - Patriots (6), Buccaneers (1) Charles Haley | 5 - Cowboys (3), 49ers (2) Joe Thuney | 4 - Patriots (2), Chiefs (2) Terry Bradshaw | 4 - Steelers Joe Montana | 4 - 49ers Rocky Bleir | 4 - Steelers Marv Fleming | 4 - Packers (2), Dolphins (2) Rob Gronkowski | 4 - Patriots (3), Buccaneers (1) Matt Millen | 4 - Raiders (2), 49ers (1), Redskins (1) Bill Romanowski | 4 - 49ers (2), Broncos (2)

