¡ÚLTIMA HORA! NFL regresa a México este 2026 y ya hay fecha y lugar para el partido

La NFL volverá a México para un partido de temporada regular, luego de cuatro años de ausencia, anunció el comisionado de la liga, Roger Goodell este lunes 2 de febrero, confirmando el que juego tendrá lugar en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

La NFL vuelve a México después de cuatro años

La última vez que un partido de la NFL se disputó en México fue el 21 de noviembre del 2022 cuando los San Francisco 49ers derrotaron a Arizona Cardinals por marcador de 38-10 en la cancha del Estadio Azteca.

Los aficionados de la NFL han tenido que esperar cuatro largos años para que el futbol americano esté de vuelta en nuestro país y lo hará el próximo diciembre de este 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, confirmó este lunes el comisionado Goodell.

"Tenemos un gran anuncio. Volveremos a la Ciudad de México en diciembre. Creo que es maravilloso para nuestros aficionados en México, mientras han estado rehaciendo el estadio (Azteca) para la Copa del Mundo. Esta será una oportunidad para nosotros de regresar este diciembre. No podemos esperar", declaró Goodell.

Sin embargo, aun faltará por definir la fecha exacta y los equipos que disputarán su partido de la NFL en México para la temporada 2026.

Esta será la séptima vez que se dispute un juego de temporada regular de la NFL en México, luego de las ediciones de 2005, 2016, 2017, 2019 y 2022.

Este mismo lunes también se confirmó que la NFL tendrán nueve partidos internaciones, la mayor cantidad en su historia, y entre las sedes a las que llegará el ovoide, además de la Ciudad de México, también se encuentran Melbourne, Australia; Rio de Janeiro, Brasil; Munich, Alemania; Londres, Reino Unido; Madrid, España y París, Francia.

