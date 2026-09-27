Lista de GANADORES del Mr Olympia 2026 del día 3 HOY sábado 26 de septiembre
Se llevó a cabo la 62.ª edición del Mr. Olympia, evento que tuvo como sede la ciudad de Las Vegas, Nevada, y que reunió a destacados exponentes de la élite internacional de la industria del fitness. En la competición de este año hubo varias sorpresas como la Keone Person en la rama de 212 Olympia o la victoria de Lola Montez en el Figure Olympia.
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Nick Walker por fin cumplió su cometido y se coronó como Mr. Olympia 2026 dejando atrás a leyendas del deporte como Samson Dauda y Dereck Lunsford. El fisicoculturista estadounidense parecía que se quedaba fuera del podio, sin embargo, los jueces le dieron la buena y escribió su nombre con letras doradas en la disciplina.
Todos los ganadores de Mr Olympia
212 Olympia
🥇 Keone Pearson
🥈 Lucas García
🥉 Shaun Clarida
Classic Physique Olympia
🥇 Niall Darwen
🥈 Mike Sommerfeld
🥉 Ramon Dino
Figure Olympia
🥇 Lola Montez
🥈 Jessica Reyes Padilla
🥉 Denise Zwinger - Tynek
Women’s Physique Olympia
🥇 Natalia Abraham Coelho
🥈 Zama Benta
🥉 Sarah Villegas
Ms. Olympia
🥇 Andrea Shaw
🥈 Ashley Lynette Jones
🥉 Leyvina Rodrigues Barros
Wellness Olympia
🥇 Eduarda Bezerra
🥈 Isabelle Nunes
🥉 Elisa Alcantara
Mr. Olympia – Men’s Open
🥇 Nick Walker
🥈 Samson Dauda
🥉 Derek Lunsford
Men’s Physique Olympia
🥇 Ryan Terry
🥈 Ali Bilal
🥉 Kyron Holden
Fitness Olympia
🥇 Michelle Fredua-Mensah
🥈 Jaclyn Baker
🥉 Anna Fomina
Bikini Olympia
🥇 Jasmine Gonzalez
🥈 Maureen Blanquisco
🥉 Aimee Delgado
Wheelchair Olympia
🥇 Campeón: Blake Colleton (Australia)
🥈 2º Lugar: James Berger (Estados Unidos)
🥉 3º Lugar: Ephraim Gudgeon (Nueva Zelanda)
Fit Model Olympia
🥇 Shealynn Burnett (Estados Unidos)
🥈 Gabriela Queiroz (Brasil)
🥉 Lugar: Jane Jones