Lista de GANADORES del Mr Olympia 2026 del día 3 HOY sábado 26 de septiembre

Se llevó a cabo la 62.ª edición del Mr. Olympia, evento que tuvo como sede la ciudad de Las Vegas, Nevada, y que reunió a destacados exponentes de la élite internacional de la industria del fitness. En la competición de este año hubo varias sorpresas como la Keone Person en la rama de 212 Olympia o la victoria de Lola Montez en el Figure Olympia.

Te puede interesar: Gil Mora sobre ser el nuevo 10 de la Selección Mexicana: "Agradecido que me den la 10, es un número bonito, me gusta mucho portarlo y espero hacerlo bien"

Nick Walker por fin cumplió su cometido y se coronó como Mr. Olympia 2026 dejando atrás a leyendas del deporte como Samson Dauda y Dereck Lunsford. El fisicoculturista estadounidense parecía que se quedaba fuera del podio, sin embargo, los jueces le dieron la buena y escribió su nombre con letras doradas en la disciplina.

Todos los ganadores de Mr Olympia

212 Olympia

🥇 Keone Pearson

🥈 Lucas García

🥉 Shaun Clarida

Classic Physique Olympia

🥇 Niall Darwen

🥈 Mike Sommerfeld

🥉 Ramon Dino

Figure Olympia

🥇 Lola Montez

🥈 Jessica Reyes Padilla

🥉 Denise Zwinger - Tynek

Women’s Physique Olympia

🥇 Natalia Abraham Coelho

🥈 Zama Benta

🥉 Sarah Villegas

Ms. Olympia

🥇 Andrea Shaw

🥈 Ashley Lynette Jones

🥉 Leyvina Rodrigues Barros

Wellness Olympia

🥇 Eduarda Bezerra

🥈 Isabelle Nunes

🥉 Elisa Alcantara

Mr. Olympia – Men’s Open

🥇 Nick Walker

🥈 Samson Dauda

🥉 Derek Lunsford

Men’s Physique Olympia

🥇 Ryan Terry

🥈 Ali Bilal

🥉 Kyron Holden

Fitness Olympia

🥇 Michelle Fredua-Mensah

🥈 Jaclyn Baker

🥉 Anna Fomina

Bikini Olympia

🥇 Jasmine Gonzalez

🥈 Maureen Blanquisco

🥉 Aimee Delgado

Wheelchair Olympia

🥇 Campeón: Blake Colleton (Australia)

🥈 2º Lugar: James Berger (Estados Unidos)

🥉 3º Lugar: Ephraim Gudgeon (Nueva Zelanda)

Fit Model Olympia

🥇 Shealynn Burnett (Estados Unidos)

🥈 Gabriela Queiroz (Brasil)

🥉 Lugar: Jane Jones

