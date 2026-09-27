Gil Mora sobre ser el nuevo 10 de la Selección Mexicana: “Agradecido que me den la 10, es un número bonito, me gusta mucho portarlo y espero hacerlo bien”

"Me la dieron y pues agarrarla, agradecido con que me la den es un número muy bonito, me gusta mucho portarlo y espero hacerlo bien", estas fueron las palabras que Gil Mora ofreció a los micrófonos de Azteca Deportes, al resumir en instantes la noche que vivió con gol, el cual fue además el del empate ante Colombia en el arranque de la era Rafa Márquez y en el que a sus 17 años recibió la responsabilidad del 10 del equipo nacional.

Gil Mora jugó los 90 minutos de este intenso partido ante Colombia, que superan a México en temas de velocidad, estatura y capacidad física, sin embargo Morita en al menos 5 ocasiones supo salir jugando controlando el balón, aguantando patadas y recargones que indicaban la desesperación del rival por despojarlo del balón.

En esa batalla de 90 minutos, Mora salió avante cuando al minuto 62 del juego recibió un pase incómodo y le cambió toda la lectura a la jugada con una recepción dirigida con la que se iba a encerrar a línea de fondo por lo que dejó por un instante correr el esférico y al sentir a Lucumí acercarse decidió recortar hacia adentro con lo que el defensa se fue de largo y ya en el piso Mora, jugador de Xolos cambió de perfil.

Dio un par de pasos y al estar a escasos metros del arco no le tembló nada y aunque tuvo a Hormiga González para servir decidió cumplir el sueño de anotar con México, por lo que tiró de derecha y con el balón en las redes emprendió la carrera a un sector de la cancha mostrando su emoción por anotar, dar el empate y portar dignamente la 10.

"Me gusta mucho portarlo y espero hacerlo bien", dijo el jugador que en 18 días cumplirá 18 años de edad.

¡Gilberto Mora cumple un sueño con México! 🇲🇽🥹 “Era un sueño meter gol con la Selección”

Gil Mora, expresa su felicidad y se compromete a dar todo en cada aparición

Pero Morita, que muestra en su rostro los procesos fisiológicos propios de su edad, también habló sobre su encanto por haber marcado en Baltimore ante Colombia, un tanto que pasará a la historia.

"Muy feliz, era un sueño anotar con la Selección Mexicana y agradecer a la gente que viene a apoyar siempre, y feliz con todo el equipo", acotó Gilberto Mora al finalizar el juego ante las preguntas de Omar Villarreal.

Te podría interesar: Ante el nacimiento del nuevo 10 de México, Alexis Vega amaga con retirarse de la Selección Mexicana

Muy feliz, era un sueño anotar con la Selección Mexicana y agradecer a la gente que viene a apoyar siempre, y feliz con todo el equipo

El enorme prospecto de México, también explicó que “es un sueño lo que está viviendo”, y también tuvo palabras de agradecimiento con sus compañeros, explicando que sus compañeros son increíbles, todos se portan de maravilla con él, por lo que el jugador que podría partir en próximos meses a Europa se comprometió.

“Seguiré demostrando en cada juego mi futbol y me entregaré a esa afición”, recalcó Gil dibujando sonrisas en su rostro al hablar sobre la historia que está escribiendo.