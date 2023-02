Mira la lista de los 10 remakes que saldrán este 2023

Los remakes le dan una segunda vida los videojuegos mejorando sus texturas, modo de juego entre otros elementos gráficos, el primero en llegar este año fue Dead Space, que luce impecable y ha captado la vista de nuevos jugadores y enamorando a los fanáticos de la franquicia.

En este listado encontraras remakes que serán lanzados este año y remasters que ya fueron estrenados, algunos títulos no han revelado la fecha, pero sin duda alguna sorprenderán y desbloquearán varios recuerdos.

Remakes 2023

Dead Space – ya disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Microsoft Windows

GoldenEye 007 – ya disponible en Game Passs

Sistem Shock – marzo (Ya se puede jugar un demo en steam)

Like a Dragon: Ishin – 17 de febrero

Resident Evil 4 – 24 de marzo

Star Wars Knight Of The Old Republic – 2023 Fecha por confirmar

FRONT MISSION 2 - 2023 Fecha por confirmar

SILENT HILL 2 – por confirmar

Max Payne 1 & 2 remake – 2024

The Witcher – por confirmar fecha