¡FRACASO! El Liverpool se va por la puerta de atrás en Europa

Esta vez no hubo milagro. El Liverpool de Jürgen Klopp ha quedado eliminado de la Europa League en la fase de los cuartos de final contra el Atalanta. A pesar de ganar la vuelta 0-1 en territorio italiano, los de la isla no lograron levantar una losa que era sumamente pesada, toda vez que en la ida recibieron tres y no pudieron vulnerar el arco rival en una sola ocasión. La escuadra de Gianpiero Gasperini avanza y sigue soñando con la gloria en el Viejo Continente.

A pesar de abrir la lata desde temprano en el compromiso con un gol desde los once pasos de Mohamed Salah a los siete minutos, la visita no volvió a hacer daño y se quedará con las manos vacías. Esto a días de haber caído el fin de semana pasado por la mínima frente al Crystal Palace en acción correspondiente a la Premier League, lo que le abrió las puertas la Manchester City de hacerse con el campeonato una vez más.

La remontada lucía sumamente complicada, sobre todo porque el Liverpool se veía obligado a salir de Anfield para intentarla en territorio hostil. Aunque la ilusión se encendió al inicio con la anotación del delantero africano, los italianos se resguardaron bien a partir de ahí para secar la pólvora de los de la isla. Se ha ido uno de los grandes favoritos del torneo y el mismo está más abierto que nunca. El otro equipo de la Serie A que avanzó fue la Roma de Daniele de Rossi, imponiéndose al Milan.

Atalanta llegó relativamente cómodo al juego de este jueves gracias a un enorme despliegue de futbol en casa del Liverpool, un doblete de Gianluca Scamacca y un gol más de Mario Pasalic encaminaron la llave en favor de uno de los mejores cuadros del balompié italiano en el pasado lustro.