¡FRACASO! Liverpool es eliminado de la FA Cup por el último lugar de la Championship

Fuerte sorpresa en la FA Cup, el conjunto del Liverpool, uno de los equipos favoritos en llevarse el título terminó siendo eliminado por el Plymouth Argyle, actualmente, el último lugar de Championship (Segunda división de la Premier League).

El equipo dirigido por Arne Slot quedó fuera del torneo luego de perder 1-0 en el estadio Home Park con un tanto desde el punto de penalti de Ryan Hardy en la segunda parte.

Slot decidió hacer rotaciones en su plantel contemplando que era un rival más cómodo al estar en el último lugar de su torneo pero terminó llevándose una fuerte sorpresa al quedar eliminado de la competición.



El Plymouth armó su victoria siendo bastante cuidadoso en su zona defensiva. Evitó dejar espacios y mantuvo a todos sus jugadores en su sector del terreno de juego. Hubo un sacrificio bastante importante de los futbolistas y consiguió evitar el dominio del Liverpool.

What a day to remember! Plymouth @Argyle 1 - 0 Liverpool @CouncillorTudor said: “This has got to be one of the best days in Argyle history – we could not be prouder of the team, and what start for Miron Muslic. Wow!”

Smeaton’s Tower is kicking off the celebrations... 💚 pic.twitter.com/dTHGHiiJJY

— Plymouth City Council (@plymouthcc) February 9, 2025