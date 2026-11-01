Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
QUIERO VER
Fútbol

Liverpool vs Arsenal: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado y marcador HOY domingo 1 de noviembre; partido de la Jornada 9 de la Premier League; marcador online

Liverpool recibe al Arsenal en el Estadio Anfield en partido de la Jornada 9 de la Premier League. Sigue con nosotros el resultado minuto a minuto.

Partido Liverpool vs Arsenal

Escrito por: Fernando Campos

La cancha del legendario estadio de Anfield es el escenario del partido más atractivo del fin de semana cuando el Liverpool reciba al Arsenal. El conjunto red atraviesa un momento dulce tras avanzar en copa ante el Chelsea por penaltis, acumulando nueve victorias en sus últimos 11 partidos (E1, P1) y tres triunfos al hilo en casa. Además, su técnico Andoni Iraola presume un brillante registro en 2026 con solo dos derrotas en 27 choques de Premier League (G12, E13), aunque el historial de dos triunfos en sus últimos nueve duelos dominicales en casa invita a la prudencia.

Por su parte, los Gunners de Mikel Arteta buscan sacudirse el sorpresivo traspié copero ante el Fleetwood y retomar la inercia del torneo local, donde registran 16 victorias en sus últimos 18 encuentros (E1, P1). Firmes en la persecución del líder Manchester City, el Arsenal presume cinco triunfos en sus seis salidas más recientes. De conseguir los tres puntos, la escuadra londinense firmará su victoria número 300 como visitante en la era Premier League, un hito histórico que hasta ahora solo pertenecía al Manchester United.

Pronóstico del Liverpool vs Arsenal hoy domingo 1 de noviembre 2026

Liverpool y Arsenal miden fuerzas en un enfrentamiento crucial para el liderato de la tabla. Pronóstico de resultado: Empate 1-1 o victoria por la mínima de Arsenal (1-2).

Horario y dónde seguir en vivo el Liverpool vs Arsenal

Horario: 10:30 horas tiempo del centro de México

Sigue las acciones en VIVO por aztecadeportes.com

Tags relacionados
Lo Más Destacado de la Liga MX | Notas Liverpool FC (Pertenece a Premier League) Arsenal

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

3:25 p. m.
2 NOV
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
2 NOV
HDP HIJOS DE LA PASIÓN.jpeg

HDP| Hijos de la Pasión

4:55 p. m.
2 NOV
LA MESA PROTA 9:00 PM 5 OCT.jpeg

La Mesa Protagonista

8:55 p. m.
2 NOV
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
2 NOV
deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

4:50 p. m.
3 NOV
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
3 NOV
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
4 NOV
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
4 NOV
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
5 NOV
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
5 NOV
DEPORTV.jpg

Deportv

3:25 p. m.
6 NOV
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
6 NOV
JUÁREZ VS QUERÉTARO FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Fc Juárez vs Querétaro EN VIVO

6:46 p. m.
6 NOV
PUEBLA VS PUMAS FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Pumas

8:56 p. m.
6 NOV