Liverpool vs Arsenal: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado y marcador HOY domingo 1 de noviembre; partido de la Jornada 9 de la Premier League; marcador online

La cancha del legendario estadio de Anfield es el escenario del partido más atractivo del fin de semana cuando el Liverpool reciba al Arsenal. El conjunto red atraviesa un momento dulce tras avanzar en copa ante el Chelsea por penaltis, acumulando nueve victorias en sus últimos 11 partidos (E1, P1) y tres triunfos al hilo en casa. Además, su técnico Andoni Iraola presume un brillante registro en 2026 con solo dos derrotas en 27 choques de Premier League (G12, E13), aunque el historial de dos triunfos en sus últimos nueve duelos dominicales en casa invita a la prudencia.

Por su parte, los Gunners de Mikel Arteta buscan sacudirse el sorpresivo traspié copero ante el Fleetwood y retomar la inercia del torneo local, donde registran 16 victorias en sus últimos 18 encuentros (E1, P1). Firmes en la persecución del líder Manchester City, el Arsenal presume cinco triunfos en sus seis salidas más recientes. De conseguir los tres puntos, la escuadra londinense firmará su victoria número 300 como visitante en la era Premier League, un hito histórico que hasta ahora solo pertenecía al Manchester United.

Pronóstico del Liverpool vs Arsenal hoy domingo 1 de noviembre 2026

Liverpool y Arsenal miden fuerzas en un enfrentamiento crucial para el liderato de la tabla. Pronóstico de resultado: Empate 1-1 o victoria por la mínima de Arsenal (1-2).

Horario y dónde seguir en vivo el Liverpool vs Arsenal

Horario: 10:30 horas tiempo del centro de México

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