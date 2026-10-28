Liverpool vs Chelsea: VER EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY miércoles 28 de octubre; partido de la Carabao Cup

Este miércoles 28 de octubre del 2026, se enfrentan Liverpool vs Chelsea en el partido de la Carabao Cup correspondiente a la cuarta ronda. Un partido llamativo entre dos equipos que se espera puedan competir por el titulo.

El encuentro arranca en punto de las 14 horas tiempo del centro de México y se jugará en Anfield. Ambos equipos buscan poder llevarse la victoria.

Fourth round action coming 🔜 pic.twitter.com/o3dLSBwcvI — Liverpool FC (@LFC) October 28, 2026

Así llegan Liverpool y Chelsea

Los Reds, bajo Andoni Iraola, llegan con cuatro victorias consecutivas en todas las competiciones. Están en cuarto lugar en la Premier League con 15 puntos y empiezan a mostrar una mejoría en su estilo de juego, algo que había causado dudas entre los aficionados.

Por otra parte, el Chelsea de Xabi Alonso llega de perder ante el Tottenham 2-0 en la Premier League, ocupa el quinto lugar con 13 puntos conseguidos. Los Blues llegan con la baja de Palmer que está suspendido, João Pedro lesionado y el Dibu Martínez que se encuentra recuperandose de su lesión.