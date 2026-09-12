Liverpool vs Fulham; dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 4 de la Premier League

Este fin de semana la English Premier League vuelve con la fecha 4 de la temporada 2026 - 2027, misma que tendrá un duelo muy vibrante entre dos instituciones con objetivos muy distintos entre sí. Por tal motivo, no está de más hablar sobre el Liverpool vs Fulham.

Manchester City y Liverpool pelean la premier League

Liverpool llega a este compromiso luego de haber sumado su primera victoria de la temporada el fin de semana pasado, mientras que el Fulham, ya sin Raúl Jiménez en el campo, ha batallado en este inicio de torneo, por lo que se encuentra en la zona baja de la clasificación general.

¿Quién se lleva la victoria en los últimos juegos entre Liverpool y Fulham?

A pesar de que a nivel plantilla las cosas podrían no estar tan disparejas, la realidad es que los antecedentes se decantan por completo a lado del Liverpool, institución que, en los últimos 20 partidos de Premier League, solo ha caído en tres ocasiones frente al Fulham, equipo londinense.

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La última victoria del Fulham sobre el Liverpool se dio el 5 de abril el año pasado por 3-2; sin embargo, para recordar el último triunfo antes de este la historia tendría que trasladarse hasta el año 2012, cuando el cuadro blanco y negro sorprendió a todos al derrotar a su rival como visitante.

De hecho, en los últimos 22 juegos entre ambas instituciones el Liverpool se ha hecho presente en el marcador en 44 ocasiones sumando 12 triunfos, lo cual habla del impacto y la especie de paternidad que el equipo red tiene contra el ex cuadro de Raúl Jiménez, hoy jugador de los Wolves.

¿Dónde ver en vivo el Liverpool vs Fulham de la Premier League?

Liverpool buscará su segunda victoria de la temporada frente a un Fulham que aún no sabe lo que es ganar en el torneo, hecho que lo obliga a sacar el mejor resultado posible de visitante. El juego, a llevarse a cabo en el Anfield, está programado para este sábado 12 de septiembre en punto de las 8:00 horas, y para verlo únicamente tienes que sintonizar Fox One.