Fue la figura más cara de Tigres y mantiene un récord IMPOSIBLE de igualar

Tigres ha mantenido un dominio constante dentro de la Liga BBVA MX Femenil. La directiva apostó fuertemente en la categoría y hoy se mantiene como el equipo con más títulos en la historia desde su creación con siete consagraciones. Una de las jugadoras que ha dejado huella en la institución durante este periodo de gloria es Lizbeth Ovalle, quien actualmente defiende la camiseta del Orlando Pride de Estados Unidos.

La delantera se transformó en la venta más cara en la historia del futbol femenil durante el año 2025, luego de que las campeonas de la NWSL pagaran alrededor de 1,5 millones de dólares por su fichaje en el mes de agosto. Con su salida, Ovalle dejó una marca muy difícil de igualar dentro del balompié nacional de la categoría femenil y que difícilmente podrá ser superada en un futuro.

La marca histórica de Lizbeth Ovalle

Según los datos arrojados por Goles y Cifras, la exjugadora de Tigres se mantiene como la futbolista con mayor cantidad de goles anotados en Finales en México con 10 conversiones. La única que le sigue de cerca es Stephany Mayor, experimentada delantera que forma parte de la plantilla auriazul, con 7 goles convertidos en instancias definitorias.

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Luego aparecen Belén Cruz, Irene Guerrero, Katty Martínez, Mónica Ocampo y Rebeca Bernal, todas ellas con 4 goles anotados en finales dentro de México. De esta manera, ‘La Maga’ logró sacar una gran ventaja de distancia respecto a sus principales perseguidoras, quienes intentarán superar dicha marca en los próximos años.

Jugadoras con cuatro o más goles en Finales en México.



10 Lizbeth Ovalle

7 Stephany Mayor

4 Belén Cruz

4 Irene Guerrero

4 Katty Martínez

4 Mónica Ocampo

4 Rebeca Bernal pic.twitter.com/HZEn7csypC — Goles y Cifras Oficial (@golesycifrasmx) May 27, 2026

Lizbeth Ovalle ya no es la jugadora más cara del mundo

A pesar de haber conseguido una transferencia récord en Tigres, Ovalle dejó de ser la futbolista más cara del mundo en la actualidad. La mexicana se desplazó al segundo lugar tras la contratación de Grace Geyoro por parte de la Women's Super League de Inglaterra.

Resulta que en septiembre de 2025, el London City Lionesses fichó a la mediocampista francesa procedente del PSG por una cifra de 1,6 millones de dólares. De esta manera, Geyoro se convirtió en la jugadora más cara del futbol femenino hasta el momento.

Así está la lista:

