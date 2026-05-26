Tigres Femenil; Referente en el futbol mundial

Los Amazonas son tema mundial, el Club Tigres Femenil es referente del balompié y la UEFA lo sabe. El equipo mexicano fue invitado al Business Case for Women’s Football de la UEFA en Oslo, Noruega, uno de los foros más importantes del sector que se llevó a cabo antes de la gran final de la Women´s UEFA Chaampions League entre el FC Barcelona y el Olympique de Lyon.

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Carlos Valenzuela, Vicepresidente Ejecutivo de Club Tigres, fue el encargado de representar a la institución en el panel “Invertir donde importa: ¿Cómo y dónde deben los clubes destinar capital?”, en el cual también estuvieron presentes Xavier O’Callaghan, Director de Deportes Profesionales del FC Barcelona, y Maren Mjeldedefensora, del Arna-Bjørnar y de la Selección de Noruega.

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Recuerda que podrás disfrutar tanto el cotejo contra Australia como el de Serbia por la mejor televisora del país. El día sábado 30 de mayo en punto de las 7:55 pm empezará la transmisión del partido en contra de los oceánicos, mientras que, será el jueves 4 de junio a la misma hora para el duelo contra los serbios, ambos los podrás seguir EN VIVO y GRATIS por la señal de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes, el canal Azteca Deportes Network y la página de aztecadeportes.com.

Por si fuera poco, los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 incluídos los tres de la Selección Mexicana en la fase de grupos los podrás sintonizar EN VIVO y GRATIS por Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com con el mejor equipo de transmisión.

