Ya lo llaman el “Guerrero Mexicano” por lo bien que ha jugado con la Selección de México, ¿estás de acuerdo?

México logró vencer a Corea del Sur 1 a 0 para asegurar su liderato dentro del Grupo A. Además, obtuvo su pase directo a los dieciseisavos de final en una posición de privilegio, por lo que se encontraría a la espera de ver cómo se definen los demás grupos dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En ese sentido, hubo un gran reconocimiento de la afición a Erik Lira, denominado como el "Guerrero Mexicano" tras su partido.

La reacción positiva por parte de la afición mexicana se presentó para varios de los futbolistas. Pues más allá de que Luis Romo anotó el gol del triunfo, Erik Lira fue uno de los jugadores que se llevó un amplio reconocimiento.

Luis Romo celebrates his goal 1-0 of Mexico during the match Mexico vs (and) Korea Republic as part of the FIFA World Cup 2026, first stage, Group A, at Guadalajara Stadium, on June 18, 2026, Guadalajara, Jalisco, Mexico.|Ulises Naranjo/Ulises Naranjo

Bautizan a Erik Lira con un nuevo apodo tras brillar ante Corea del Sur en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Erik Lira se ganó los aplausos por su labor defensiva ante Corea del Sur. En redes sociales no dudaron en llamarlo como el “Guerrero Mexicano” debido a la entrega y calidad que ha dejado durante el partido.

El que nunca deja de correr. El que nunca deja de presionar. El que no se achica ante nadie. El que está jugando en la Copa del Mundo como si llevara toda la vida siendo parte de la Selección Mexicana. El que respondió desde el primer momento. El que se ganó la titularidad sobre… pic.twitter.com/qG4HkoojjQ — Invictos (@InvictosSomos) June 19, 2026

El centrocampista contó que contó con la vital tarea de marcar a un jugador de jerarquía como lo es Lee Kang-in. El atacante surcoreano no sólo juega en un equipo de élite como lo es el PSG, sino que es una de las piezas clave dentro de la ofensiva del entrenador Hong Myung-bo.

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Las estadísticas de Erik Lira contra Corea del Sur

Según los datos de las bases de datos especializadas, Erik Lira sumó 41 pases precisos, 7 recuperaciones y 3 contribuciones defensivas, contando con un importante desgaste físico al jugar los 90 minutos del partido. Javier Aguirre ha confiado plenamente en el jugador de Cruz Azul para conformar el mediocampo de la Selección Mexicana, por lo que se espera que su papel dentro de la justa mundialista siga brindando buenas actuaciones.

Erik Lira es una pieza clave en la Selección Mexicana de Javier Aguirre|Instagram: Erik Lira

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