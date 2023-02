Lo que sabemos de la llegada de Andrés Lillini a la Selección Mexicana

Andrés Lillini no la está pasando nada bien en el Club Necaxa, luego de haber pasado por Pumas, en donde salió en el mismo torneo en el que llegó Dani Alves como refuerzo al conjunto universitario.

Luego de ocho jornadas disputadas, los Rayos tienen cinco derrotas, dos victorias y un empate. Antes esto muchos ya lo ponen en la Selección Mexicana Sub-23, pues es uno de los candidatos para tomar el puesto, por su capacidad de trabajar con los jóvenes.

Te puede interesar: Andrés Lillini: “Hicimos un muy buen trabajo ante Pumas”

‘Me hubiera gustado que el DT de la Selección fuera mexicano’ Ambriz

Andrés Lillini asegura que no lo han buscado de la Selección Mexicana

Fuentes cercanas a Azteca Deportes aseguran que al día de hoy nadie le ha dicho nada concreto a Andrés Lillini, y tampoco el dueño del club Necaxa que se encuentra en el comité, le habría comentado algo al respecto de una posible llegada a la Selección Nacional Sub 23.

La Selección Mexicana de futbol inició una nueva reestructuración tras el fracaso en Qatar 2022. Diego Cocca fue presentado como nuevo timonel de México y Rodrigo Ares de Parga fue nombrado Director Ejecutivo de Selecciones Nacionales.

Club Necaxa

“No, para nada. No usen mi nombre para esas cosas. Siempre soy un agradecido a Rodrigo, porque él me llevó a Pumas, siempre confió en mí y ahora lo que está viviendo nada que ver. Es un hombre que aprecio mucho, pudimos hacer cosas en Pumas y que esté en el futbol me pone bien. Solamente hablé con él para felicitarlo”, dijo en su momento el técnico argentino sobre una posible llegada a la Selección Nacional.

Habrá que esperar si en los siguientes días se informa que ya habría un preacuerdo y el exentrenador de Pumas podría tomar las riendas del combinado olímpico en mayo, una vez que termine su participación con los Rayos en el Clausura 2023.

Te puede interesar: El mensaje de Andrés Lillini a Rafa Puente del Río