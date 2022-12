La llegada de Luis Suárez al Cruz Azul corre peligro

Paulo Caleffi, presidente del Gremio de Brasil, hizo del conocimiento público su interés por unir a sus filas al delantero uruguayo, Luis Suárez.

Se presentó en el canal de Youtube, Caju Tricolor, en donde habló al respecto.

“Vamos a tener una conversación con el representante de Luis Suárez. Aunque se ha publicado varias veces que ya nos hemos reunido, esta conversación aún no se ha producido. Lo que pasó fueron algunas señales” indicó el carioca.

“Lo que les puedo dejar claro a los hinchas del Gremio, por la responsabilidad que tenemos, es que el fichaje no se convertirá en una telenovela, como pasó con otro jugador uruguayo (refiriendose a Cavani). En este caso la posible llegada de Suárez tendrá una conclusión a finales de esta semana, ya sea para un lado o para el otro” señaló.

El Cruz Azul buscaría a Luis Suárez

Por su parte, el Cruz Azul también ha mostrado su deseo por incorporar al pisolero a su equipo de cara al Clausura 2023. El presidente del Consejo de Administración de la máquina, declaró: “Todavía no tenemos ninguna noticia. Sí, sí hay negociaciones. La intención es traerlo a Cruz Azul, es cuestión de esperar”.

En conferencia de prensa, Raúl ‘Potro’ Gutiérrez fue cuestionado sobre el tema, a lo que respondió. “Yo pido un 9 y me dicen Luis Suárez, yo digo, por qué no. No es que no me consulten, es lo que puede pasar”

Diversos medios apuntan a que la cantidad que ofrece el club mexicano es mayor a la del brasileño. Los cementeros le habrían ofrecido un contrato de dos años y 6 millones de dólares por cada uno (4.5MDD sueldo + 1.5MDD en variables).

El charrúa sería posiblemente en cuanto a nombre, el mejor fichaje de la historia de la Liga MX.

