Llegó como futura estrella al Real Madrid, costó 30 millones de euros y ahora jugará en Brasil

Reinier Jesús Carvalho se unió al Real Madrid en enero de 2020 tras su traslado desde Flamengo, por una cifra aproximada de 30 millones de euros. Su llegada se produjo después de una excepcional temporada en la que jugó 14 partidos y anotó 6 goles, además de haber logrado importantes títulos como la Copa Libertadores y el Brasileirão. La contratación suscitó expectativas similares a las que habían rodeado a Vinícius Júnior y Rodrygo, pero su trayectoria en el equipo merengue no logró afianzarse.

A lo largo de más de cinco temporadas, Reinier no participó en ningún encuentro oficial con el primer equipo del Real Madrid. En su lugar, fue cedido a varios clubes en Europa: Borussia Dortmund (2020–22), Girona (2022–23), Frosinone (2023–24) y Granada (2024–25).

Te podría interesar: La verdadera causa de por qué Aaron Ramsey aún no debuta con los Pumas de la UNAM

La promesa fallida del Real Madrid

En total, acumuló 105 partidos oficiales en Europa, en los cuales registró menos de 4. 000 minutos de juego, anotó siete goles y proporcionó apenas ocho asistencias. Esto contrasta notablemente con las expectativas que se tenían al momento de su llegada y refleja un desempeño muy inferior al anticipado.

Durante los meses de julio y agosto de 2025, el Real Madrid determinó que Reinier no era parte de sus proyectos. No fue incluido en las convocatorias ni del primer equipo ni de la filial Castilla para la preparación de la temporada, y el técnico Álvaro Arbeloa no lo considera en sus planes. La institución se encontraba en conversaciones para la rescisión de su contrato y ahora el brasileño podría volver a la liga de su país.

Te podría interesar: Así como Fernando Gago; Martín Anselmi estaría muy cerca de dirigir a un equipo de la Liga BBVA MX