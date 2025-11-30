¡Lleno total! Se agotan los boletos para el Cruz Azul vs Chivas de la Liguilla del Apertura 2025

El partido de vuelta entre Cruz Azul y Chivas en los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX agotó todas las localidades disponibles, los boletos, ofertados en la boletera Ticketmaster con precios de 640 a 1,840 pesos, se vendieron en su totalidad horas antes del encuentro que se disputará en el Estadio Olímpico Universitario.

La última vez que ambos clubes se enfrentaron en unos Cuartos de Final fue en el Apertura 2006. Desde entonces pasaron 19 años para que regresaran a esta instancia. En aquella ocasión, Cruz Azul quedó eliminado y Chivas avanzó hasta conseguir su onceava estrella, título que aseguró en “La Bombonera” ante Toluca.

El partido de este domingo define al último semifinalista del torneo, Monterrey, Tigres y Toluca ya avanzaron a la siguiente fase, por lo que el resultado entre celestes y rojiblancos completa el cuadro de Semifinales. El cierre de los Cuartos de Final mantiene un alto nivel de atención debido a las combinaciones posibles para la siguiente ronda.

La autoridad universitaria y el club cementero prepararon un operativo de seguridad especial ante la afluencia proyectada. La directiva confirmó que el boletaje llegó a su límite, seguir con información de la liga al EOU le caben al rededor de 58,445 personas hecho que refleja el interés por un duelo que cierra la fase con un escenario repleto y con una expectativa elevada entre ambas aficiones.

Al término de la jornada, el marcador definirá al cuarto semifinalista y cerrará un capítulo que vuelve a enlazar a Cruz Azul y Chivas en una eliminatoria que tardó casi veinte años en repetirse. El ambiente y la asistencia anticipan uno de los encuentros con mayor atención del Apertura 2025.

Lo único seguro sobre las Semifinales del Apertura 2025

Las vueltas se disputarán en el Estadio Nemesio Diez y en el Volcán en Nuevo León.

Si Cruz Azul avanza, las series serán Toluca vs. Monterrey y Tigres vs Cruz Azul.

Si Chivas clasifica, se jugarán Toluca vs Chivas y un Clásico Regio entre Tigres y Monterrey.