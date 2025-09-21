“Lo disfruté"; El mensaje de Fernando Gago a las Chivas previo a la jornada 10 de la Liga Mx

Este martes los Rayos del Necaxa visitan a las Chivas en la jornada 10 del Apertura 2025 en la Liga Mx, partido en donde Fernando Gago volverá a visitar el Estadio del Guadalajara después de su paso por el club que dirigió en el 2024, saliendo a Boca Juniors por una cláusula en su contrato.

“Creo que el partido es más importante de lo que yo significo para este partido, independientemente de lo que yo haya vivido, lo disfruté muchísimo en Guadalajara, disfruté muchísimo el proceso del club, acá lo importante es el partido que vamos a jugar y es en lo que nos vamos a enfocar”, mencionó el técnico argentino.

Te podría interesar: Rayados de Monterrey le contesta a Pumas en plena presentación de Anthony Martial como su nuevo jugador

Fernando Gago vuelve a Guadalajara para enfrentar a las Chivas

Los Rayos cortaron una racha de 7 partidos sin triunfo, no lo hacían desde la jornada 1 en la Leagues Cup cuando vencieron 3-1 al Atlanta United, además sumaron su segundo triunfo en la Liga Mx tras vencer 1-0 al Puebla, con 9 puntos en la tabla buscarán sacar el triunfo en la perla tapatía para escalar a los puestos del play-in.

“Nosotros tenemos un objetivo y hay que tratar de lograrlo a partir de los resultados, independientemente del rival que enfrentemos, creo que es bueno de hoy ganar este partido como lo ganamos, por momentos sufriendo, pero es para cortar, para volver a empezar y para tratar de estar lo más cerca en la clasificación”, añadió Gago.

Te podría interesar: Héctor Herrera ya confesó en qué equipo le gustaría retirarse y la razón conmovió a muchos

Necaxa saca importante victoria con autogol en la jornada 9 | Liga MX

Gago dirigió 38 partidos a las Chivas, en donde registró 17 victorias, 9 empates y 12 derrotas, ahora volverá a pisar la cancha de los rojiblancos como técnico del Necaxa, que se encuentra un lugar arriba de la clasificación del Rebaño.