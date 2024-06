¡LO HAN VUELTO A HACER! Martinoli y Luis García revientan las redes

Los comentaristas de Tv Azteca, Cristian Martinoli y Luis García han dado de que hablar en las redes sociales por crear otro momento íconico en la transmisión del juego de México y Jamaica de la Copa Oro 2024.

El momento mágico sucedió cuando el futbolista mexicano Edson Álvarez, sufrió un lesión que lo dejó fuera del encuentro. Ante la tensión del momento a Luis García se le ocurrió lo siguiente después de las palabras de Martinoli:

Martinoli: “Así que Edson Álvarez, Houston Houston tenemos un maldito problema doctor, ¡se nos lesionó el capitán!

Luis: Dilo en inglés, ¡We have a F***ing problem!

Momentos memorables de Martinoli y Luis García

Sin duda, esto es sólo el comienzo de las genialidades que nos espera en esta edición de la Copa América.

Por lo que aquí te dejamos frases célebres de estas dos estrellas que han hecho que el internet se vuelva loco.



“¡Tantas veces te pedí una desgraciado, tantas veces!, he vomitado bilis por ti, se me ha caído el pelo por ti, tengo nervios por ti, voy al psiquiatra por ti y hoy, ¡Hoy por fin apareces maldita sea…”

Esta frase se hizo famosa cuando Giovani Dos Santos logró un tanto ‘milagroso’ ante Holanda en la Copa del Mundo de Brasil 2014.

“¡En el Día del Padre, México le dio en la madre a Alemania!” Otra frase que queda en la historia para Martinoli cuando la Selección Mexicana pudo vencer a Alemania en la Copa del Mundo de Rusia 2018.



“¡EL ÚNICO HAITIANO EN EL ÁREA!”

Una de las más famosas de Martinoli, la hizo en un Preolímpico de Concacaf donde la Selección Mexicana no pudo anotar los goles suficientes para clasificarse a los Juegos Olímpicos ante Haití.



“ES UNA VERDADERA VERGOÑA”

Frase que se utilizó para enaltecer a un jugador que acabe de hacer el ridículo.

Si no te quieres perder más momentos como estos no te pierdas la próxima transmisión del México vs Venezuela este miércoles 26 de junio a través de Azteca 7 y en el sitio web de Azteca Deportes.