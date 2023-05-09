Lo que aprendimos del empate entre el Real Madrid y el Manchester City

La ida de las semifinales entre el Real Madrid y el Manchester City no defraudó. Hubo llegadas, emociones, atajadas, y sobre todo intriga. Todo está en el aire después de un partido que los ingleses pudieron pero no quisieron controlar, y del que el Madrid se fue con el amargo sabor de recibir el empate en la recta final. Esto es lo que aprendimos de la igualada 1-1.

¡Vibrante empate! 😲



Kevin De Bruyne empareja el marcador ante el Real Madrid para que todo se defina en el partido de vuelta.#ChampionsLeague #RealMadrid #ManchesterCity pic.twitter.com/gehzVXXunt — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) May 9, 2023

El empate es buen negocio para Pep Guardiola y los Cityzens

Si sólo viste los primeros 20 minutos de juego pensarías que el Madrid se salvó de una goleada. El City intentó ahogar al equipo local en el arranque del duelo, pero poco a poco los merengues recuperaron la posición sobre el campo y comenzaron a jugar al futbol.

El segundo tiempo los locales subrayaron esa recuperación y tuvieron para el 2-0. Sin embargo, un chispazo del conjunto de Guardiola con una definición desde fuera del área de Kevin de Bruyne dejó al Real Madrid con las ganas de encarar el choque de vuelta con la ventaja. Una igualada que termina siendo un buen negocio para el City, que recibirá los 90 minutos definitorios con gente en el Etihad Stadium.

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Qué jugadorazo es Vinicius, y no nos cansamos de decirlo

Vinicius se ha convertido en uno de los hombres más aguerridos del Madrid. Al 24' encendió al Bernabéu por primera vez en el encuentro robando un balón en campo rival y centrando a Benzema. El cruce defensivo evitó el primer gol merengue, pero el club blanco consiguió generar peligro con pura presión y nulo futbol.

El brasileño bajaba a ayudar a la defensa en cada jugada y recuperaba balones importantes. El mismo Vini, en la recta final de la primera parte tomó la pelota, condujo, y disparó al ángulo desde fuera del área. 1-0.

De ser un jugador al que llamaban "incompleto" por sus carencias en la definición, hoy Vinicius no sólo define como los grandes, sino que defiende, recupera, asiste y es uno de los elementos más completos del futbol actual.

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El City tiene huecos de personalidad

Cuando el Manchester City tenía la pelota en la primera media hora de juego, las jugadas del Real Madrid eran esporádicas. Pero con esas contadas acciones, la sensación de peligro era tremenda en el área de los ciudadanos. Eso se llama personalidad, que a los blancos les sobra cuando se trata de una eliminatoria de Champions League, y a los ingleses les ha faltado en estas mismas circunstancias.

El City al final consiguió un empate muy valioso, pero a ratos se le vio con "miedo" de enfrentar al equipo más ganador en la historia de Europa. El Manchester cierra en casa y tiene en sus manos la posibilidad de avanzar a la Final, pero si los jugadores no creen en ellos mismos, difícilmente van a eliminar a un Madrid que año con año cree demasiado en sí mismo. Y a estas alturas del torneo, a veces lo mental puede más que lo físico.