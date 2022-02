Lo que aprendimos de la victoria de México ante Panamá

La Selección Mexicana consiguió un triunfo importantísimo que lo acerca al Mundial de Qatar 2022. Pero más allá del resultado de 1-0 ante Panamá, esto es lo que aprendimos del partido...

1. Para México, ganar es una odisea.

Sí, México fue mejor y mereció la victoria. Pero meter goles y, peor tantito, conseguir triunfos, es más difícil que salvar al mundo en un apocalipsis, juegue contra quien juegue.

La victoria al final de cuentas ocurrió gracias a un penal que pudo no haber existido. Pero el equipo sufre demasiado para encontrar jugadas claras en el ataque, y el medio campo parece vacío por lapsos, lo que otorga demasiado espacio al rival para generar contragolpes. México ganó y fue superior a Panamá, pero sus carencias pudieron haber dirigido el duelo a un empate, e incluso una derrota que hubiera sido insostenible para Gerardo Martino .

2. Hirving Lozano sigue siendo el más inteligente.

Es una lástima que haya salido al minuto 65' el mejor hombre del equipo por una lesión que dados los gestos del jugador, no luce nada bien. Hirving Lozano estaba haciendo de la banda derecha una auténtica pesadilla para la zaga panameña. Su velocidad, movilidad, técnica individual y visión no la tiene ningún otro jugador mexicano de la actualidad. Si el ‘Chucky’ logra estar sano lo que resta de la eliminatoria y durante el Mundial, el porcentaje de posibilidades de gol para el conjunto azteca se elevará de forma considerable. Al 47', Lozano envió una asistencia que terminó en las redes. Lamentablemente el balón había abandonado el terreno de juego por la línea de fondo, y el VAR corrigió.

3. Raúl Jiménez está recuperando su mejor forma.

Da gusto ver que Raúl Jiménez esté recuperando su forma física y futbolística. El delantero del Wolverhampton estuvo muy activo durante todo el partido, siendo junto con Hirving Lozano una de las mayores amenazas en el ataque. Todavía tiene un largo trecho por recorrer para recuperar su máximo potencial en la definición y en la toma de decisiones. Pero lo que estamos viendo de RJ9 es un verdadero milagro, dada la gravedad de la lesión que sufrió hace ya más de un año. Jiménez abrochó una noche redonda en términos individuales con el gol del triunfo desde el punto penal, con el temple que ya lo caracteriza.

4. El arbitraje de la Concacaf está “en la luna”.

No es nuevo que los silbantes del sector dejen mucho que desear. Fue el mismo caso del salvadoreño Iván Barton, quien tuvo poca autoridad y pobre criterio.

En el gol correctamente anulado a México al inicio de la segunda mitad, el balón había abandonado de forma evidente el terreno de juego. No había necesidad de ir a revisar el monitor para decretar el saque de meta. Es un error de primero de primaria.

Minutos después ocurrió otra acción que merecía ser revisada, pues parecía mano dentro del área en favor de México. Ni siquiera dialogó con la gente del VAR para confirmar su marcación de córner.

Su tercer error flagrante fue en favor del equipo Azteca. El penal marcado por una supuesta falta sobre Diego Lainez por lo menos tuvo que haber sido revisado en las pantallas, pues a simple vista parecía no existir infracción alguna.