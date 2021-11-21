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Fútbol

Todo lo que debes de saber a un año de Qatar 2022

El próximo 21 de noviembre, pero del siguiente año, iniciará la Copa del Mundo de Qatar 2022 y acá te decimos lo que tienes que saber

A un año del Mundial de Qatar 2022

Escrito por: Azteca Deportes

La experiencia mundialista está a un año de comenzar. El Mundial de Qatar 2022 iniciará el 21 de noviembre de dicho año pero aún faltan cosas por definir. Por eso, acá te vamos a decir 3 cosas que debes de saber a un año del torneo.

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1.- ¿Cómo van las Eliminatorias Mundialistas?

Hasta ahora hay 13 equipos clasificados a Qatar 2022. Es decir, casi la mitad de las Selecciones que jugarán el Mundial, ya tienen su boleto. Faltan algunos por entregarse como los tres que da directos la CONCACAF, en donde por ahora serían Canadá, Estados Unidos y México, mientras que Panamá tendría el boleto al repechaje.

UEFA: El Viejo Continente es el que ya tiene más clasificados. Alemania, Dinamarca, Francia, Bélgica, Croacia, Serbia, España, Suiza, Inglaterra y Países Bajos, que regresa a un Mundial tras la ausencia en la última Copa del Mundo. En el repechaje están Portugal, Italia, Polonia, Escocia, Rusia, Suecia, Gales, República Checa, Austria, Turquía, Macedonia del Norte y Ucrania.

Repechaje del Mundial de Qatar 2022
Soccer Football - World Cup - UEFA Qualifiers - Group A - Portugal v Serbia - Estadio da Luz, Lisbon, Portugal - November 14, 2021 Portugal’s Cristiano Ronaldo REUTERS/Pedro Nunes|PEDRO NUNES/REUTERS

CONMEBOL: En Sudamérica ya hay dos clasificados: Brasil y Argentina. El resto de los equipos siguen siendo una incógnita, pues hasta ahora sólo sabemos que Uruguay podría quedar fuera y por eso despidieron al 'Maestro' Tabárez.

El otro clasificado, es Qatar por ser local.

2.- Las fechas clave rumbo a Qatar 2022

Falta un año para el Mundial y por eso, hay algunas fechas clave en el calendario. Principalmente, el viernes 26 de noviembre se llevará a cabo el sorteo del repechaje rumbo a Qatar 2022, tanto de la UEFA como de CONCACAF, CONMEBOL, Oceanía y Asia.

La Fecha FIFA de enero, que se disputará por primera vez en muchos años, otorgará otros boletos mundialistas. Es decir, la Selección Mexicana podría conseguir su pase a la Copa del Mundo, así como en CONMEBOL u otras zonas.

La Fecha FIFA de febrero otorgará otros pases a Qatar 2022 pero la de marzo, será en donde se inicie la actividad en Oceanía, para conocer a los representantes en el Mundial y también a los que irán a repechaje.

Italia al repechaje de Qatar 2022.png

Una de las fechas más esperadas, es la del jueves 31 de marzo del 2022. Ese día, se llevará a cabo el sorteo de Qatar 2022 y podremos conocer cómo se jugará la Copa del Mundo. Lo curioso es que para esa fecha conoceremos a 30 de los 32 equipos que participarán. El 13 y 14 de junio se jugarán los partidos del repechaje mundialista en sede neutral.

3.- ¿Cómo está Qatar a un año del Mundial?

Distintos reportes indican que el 95% de la infraestructura para el Mundial, ya está lista. Esto a diferencia de lo que sucedió en otras Copas del Mundo como la de Sudáfrica, Brasil y Rusia.

Qatar 2022 será un torneo lleno de curiosidades. Será la primera que se dispute en medio oriente, la primera que se juegue a fin de año, entre otras cosas que irás descubriendo. ¿Ya estás listo?

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