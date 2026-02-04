La victoria de Club América tuvo premio doble: el increíble récord que le rompieron a Olimpia

Mientras el Club América se pone contento por la llegada de un delantero de la MLS , lo cierto es que el equipo dirigido por André Jardine tiene otro motivo para celebrar: las Águilas le ganaron 2-1 al CD Olimpia de Honduras –a quien le rompieron un récord– en condición de visitante. Así, los azulcremas llegan con ventaja al duelo de vuelta a disputarse en la CDMX.

Así como indican el resumen y los goles del partido entre Olimpia y América por la ida de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup 2026, las Águilas fueron superiores a los hondureños y representaron muy bien a la Liga BBVA MX a nivel continental. El premio doble que se llevaron los de Coapa fue haber cortado un largo invicto que llevaba su rival.

Olimpia de Honduras tenía este increíble invicto (hasta que llegó Club América)

Resulta que hasta que se enfrentó con el América, Olimpia de Honduras tenía un invicto de 12 partidos sin ver la derrota. Precisamente habían ganado 7 partidos y empatado 5 juegos. Además, habían logrado coronarse como campeones del Torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras hace menos de un mes. Sin embargo, las Águilas le ganaron en su propia casa.

TE PUEDE INTERESAR:



En contraposición, América recién está comenzando a recuperar su mejor nivel, luego de un comienzo caótico sin goles ni victorias en las primeras 3 fechas de este Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

Jardine planea cambiar el once inicial para la Jornada 2|Crédito: @ClubAmerica / X

Los 12 partidos que tuvo CD Olimpia invicto hasta que jugó contra el América