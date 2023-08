Esto es lo que tendría que pagar el Porto por Jorge Sánchez

Con apenas un año en el futbol europeo, Jorge Sánchez podría salir del Ajax, luego de una temporada irregular con el club de los Países Bajos, en Portugal el Porto se ha interesado en el defensa mexicano y ya han lanzado una oferta formal para hacerse de sus servicios.

El equipo de Ámsterdam busca acomodar al defensor mexicano en otro club, ya que el juvenil neerlandés, Devyne Rensch, se ha ganado el puesto en la lateral derecha del 11 titular de Maurice Steijn, además el ex jugador del América no ha rendido como se esperaba, esta campaña aún no ha sumado minutos en la Eredivisie y todo indica que tiene que ver con su salida.

¿Cuánto pagará el Porto?

Según información del periodista italiano, Fabrizio Romano, el Porto habría buscado a Sánchez en un préstamo con opción a compra, el Ajax estaría valorando la oferta y podría ceder al mexicano una temporada para sumar minutos, además el club portugués podría quedarse con la ficha al terminar el contrato por 5 millones de euros.

El mexicano tiene contrato con el equipo de los Países Bajos hasta el 2026, si bien al Ajax no le urge venderlo si busca que sume minutos en cancha para poder agarrar ritmo y en un futuro poder venderlo a un mayor precio, sin embargo, la cifra que han puesto en la cláusula del préstamo es por el mismo valor que se lo compraron al América en el 2022.

El Porto de los Mexicanos

La liga portuguesa ha sido un puente entre el futbol mexicano y el europeo, jugadores como Héctor Herrera, Jesús Corona, Miguel Layún, Diego Reyes, Omar Govea y Raúl Gudiño han vestido la playera de los “Dragones”, HH llegó a ser capitán del equipo y junto al “Tecatito” fueron figuras de la afición.

Sánchez podría convertirse en el séptimo mexicano en llegar al Porto, aunque Gudiño y Govea no llegaron a debutar en el primer equipo si lo hicieron en las inferiores, además ha sido una liga que ha ayudado a los futbolistas aztecas ha dar el brinco a otras ligas y consolidarse en el futbol europeo.

