Lo que le pide André Jardine a los aficionados del América que asistirán al Estadio Azteca

La Máquina de Cruz Azul y las Águilas del América empataron a un gol en la final de ida del futbol mexicano y dejaron todo para la vuelta el próximo domingo. Con un encuentro muy cerrado con polémica y buen fútbol ninguna de las escuadras cedió ante su rival en la cancha del Estadio Azul.

Ahora para la final de vuelta el director técnico brasileño le pidió a los aficionados del América que estarán presentes en el estadio azteca qué apoyen y se hagan sentir, algo que podría marcar la diferencia en el duelo definitivo frente a Cruz Azul.

André Jardine pide a afición y equipo estar conectados

"No tengo duda que el nuestra afición va a estar, el Azteca va a estar completo, que la conexión equipo y afición se haga una vez más porque eso puede marcar la diferencia. Este fue un partido parejo, para mí fuimos y tuvimos las más claras pero eso no confirma que fuimos superiores un partido que Cruz Azul propuso bien, me acuerdo la final con Tigres alto parecido en el primer partido, con nuestra casa, conocemos la cancha, mi equipo propone más pero lo que va a marcar esta final son las chances que tengas, la contundencia”, mencionó André Jardine en conferencia de prensa.

Por otro lado el entrenador azulcrema aplaudió la actuación de sus jugadores en el duelo de ida frente a Cruz Azul, y confesó que no le sorprendió el comenzar abajo en el marcador.

“Fue una demostración de fuerza de nuestro equipo, un partido por veces fortuito, entender que así es el fútbol, el reaccionar a un gol te da un golpe anímico y el equipo demostró la madurez y porque salimos campeones el torneo pasado y estamos en esta final”, puntualizó Jardine.

La final de vuelta será el próximo domingo en punto de las 19:00 hrs en la cancha del Estadio Azteca donde conoceremos si llega el bicampeonato para el América o la ansiada décima para Cruz Azul y por supuesto lo podrás disfrutar en la pantalla de Azteca 7.

