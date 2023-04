Lo que sabemos y no sabemos de la venta de los Washington Commanders

La NFL investiga a los Washington Commanders por presuntos actos de conducta ilegal dentro de la organización, en medio de los rumores sobre la posible venta del equipo tras salir a la luz un par de ofertas que se le han hecho al propietario Dan Snyder. Aquí te contamos todo lo que sabemos sobre la situación actual de la franquicia.

¿Cuándo podrían vender a los Washington Commanders?

El polémico propietario de los Washington Commanders, Dan Snyder, podría vender la franquicia en cualquier momento, incluso antes de que termine una investigación sobre la conducta de su organización.

Esto podría anunciarse en los próximos días, pues ya tiene dos ofertas formales y ambas han alcanzado el monto inicial solicitado por los Snyder.

¿Quiénes pretenden comprar el equipo?

Un grupo de inversionistas encabezado por Josh Harris y Mitchell Rales y otro por el multimillonario canadiense Steve Apostolopoulos han presentado ofertas formales para adquirir a los Commanders, de acuerdo con una persona cercana a la situación.

Otros dos individuos que hablaron en calidad de anonimato confirmaron la oferta de Harris. Ambos hablaron con la agencia de noticias The Associated Press, pero no permitieron que se revelara su identidad debido a que no se han anunciado públicamente los detalles de las ofertas.

También ESPN reportó que ambas ofertas alcanzaron el precio inicial Snyder, de seis mil millones de dólares.

¿Por qué están investigando a los Commanders?

El dueño Dan Snyder y los Washington Commanders están bajo investigación para analizar varios aspectos de la organización derivados de una revisión del Congreso sobre mala conducta en el lugar de trabajo, además de posibles irregularidades comerciales.

Sin importar si el equipo se vende o no antes de que finalice dicha investigación, los resultados se darán a conocer, de acuerdo con comisionado de la NFL Roger Goodell, quien prometió que cualquier reporte lo sabrá la opinión pública.

“Sí, nos hemos comprometido a dar a conocer los hallazgos”, dijo Goodell el martes en la reunión de dueños de la NFL.