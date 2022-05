LoL Esports revela el calendario y horarios para el MSI 2022

El MSI 2022 de League of Legends ya tiene fechas y horarios confirmados. La Fase de Grupos se llevará a cabo del 10 al 15 de mayo en un formato a doble ronda para después dar paso a la etapa de eliminación directa en el internacional de LoL.

Los juegos del Mid-Season Invitational serán durante la madrugada en tiempo del Centro de México, pues la competencia se desarrolla en Corea del Sur.

Divididos en tres grupos, durante la primera ronda del Internacional de League of Legends se jugarán partidas al mejor de uno.

Calendario y horarios del MSI 2022

Martes 10 de mayo:

T1 vs Saigon Buffalo Esports - 3:00

Team Aze vs DetonatioN FocusMe - 4:00

Order vs G2 Esports - 5:00

Evil Geniuses vs G2 Esports - 6:00

fastPay Wildcats vs Royal Never Give Up - 7:00

RED Kalunga vs PSG Talon - 8:00

Miércoles 11 de mayo:

G2 Esports vs Evil Geniuses - 3:00

Evil Geniuses vs Order - 4:00

DetonatioN FocusMe vs Saigon Buffalo Esports - 5:00

Team Aze vs T1 - 6:00

fastPay Wildcats vs RED Kalunga - 7:00

Royal Never Give Up vs PSG Talon - 8:00

Jueves 12 de mayo:

Order vs Evil Geniuses - 3:00

G2 Esports vs Order - 4:00

PSG Talon vs fastPay Wildcats - 5:00

Royal Never Give Up vs RED Kalunga - 6:00

Saigon Buffalo Esports vs Team Aze - 7:00

T1 vs DetonatioN FocusMe - 8:00

¡El #MSI2022 está en #AztecaEsports! 🤩



Sigue el camino de @TeamAzeGG en el Internacional de League of Legends en busca de la inmortalidad. 🏆♠



📅 10 de mayo

📲 Plataformas digitales de #AztecaEsports, sitio y App de Azteca Deportes. pic.twitter.com/E8RqTkLTCx — AztecaEsports (@TVAztecaEsports) May 1, 2022

Viernes 13 de mayo:

PSG Talon vs RED Kalunga - 1:00

Royal Never Give Up vs fastPay Wildcats - 2:00

fastPay Wildcats vs PSG Talon - 3:00

RED Kalunga vs Royal Never Give Up- 4:00

RED Kalunga vs fastPay Wildcats - 5:00

PSG Talon vs Royal Never Give up - 6:00

Sábado 14 de mayo:

Evil Geniuses vs G2 Esports - 1:00

Evil Geniuses vs Order - 2:00

G2 Esports vs Order - 3:00

G2 Esports vs Evil Geniuses - 4:00

Order vs Evil Geniuses - 5:00

Order vs G2 Esports - 6:00

Domingo 15 de mayo:

Team Aze vs Saigon Buffalo Esports - 1:00

DetonatioN FocusMe v T1 - 2:00

Saigon Buffalo Esports vs DetonatioN FocusMe - 3:00

T1 vs Team Aze - 4:00

DetonatioN FocusMe vs Team Aze - 5:00

Saigon Buffalo Esports vs T1 - 6:00

Después de la Fase de Grupos se ejecutará la Fase de Knockouts, la cual se llevará a cabo del 20 al 24 de mayo para conocer a los semifinalistas. Finalmente, del 27 al 29 de mayo se disputará la última etapa de la competencia para conocer al campeón del MSI 2022.

